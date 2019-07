Decomisan cuadernos que llevaban a niños de comunidades de Álamos

NAVOJOA, Sonora.- Personal de la Aduana de Nogales rechazó el ingreso de un cargamento de mil cuadernos destinados a comunidades de bajos recursos del municipio de Álamos que fueron donados por alamemses que radican en Estados Unidos.



Vía telefónica, Víctor Balderrama Cárdenas, presidente Municipal de Álamos, indicó que fue a las 11:00 horas de ayer en el kilómetro 21 donde el personal de la Aduana no permitió el ingreso de las libretas porque no traían permiso de importación.



"Muy lamentable una situación que a veces parece absurdo porque si algo se acredita es la vocación que tiene una institución como DIF de querer ayudar", manifestó, "propusimos pagar la importación pero recibimos puras negativas".



Personal de DIF se vio en la necesidad de firmar una carta de abandono del paquete de cuadernos al no poder ingresarlos al País, lamentó, artículos que se quedaron en el lugar.



"Estamos de acuerdo a lo que está estipulado en las leyes, pero se solicitó se pagara el derecho de importación, pero muy absurdo, puras negativas a la propuesta se recibieron", expresó.



Insistió en que se le explicó a personal de la Aduana que los cuadernos eran para una causa noble y no para lucrar con ellos, pero ni ese argumento convenció a los oficiales.



"Te orillan a no entender las tomas de decisiones para acreditar el artículo que quieres pasar", apuntó, "eran cuadernos para ayudar a la gente, para los niños pobres que en mucho les ayuda ese apoyo".



Se buscó la versión sobre los hechos con la Aduana de Nogales, pero señalaron que antes tenían que pedir autorización a la Ciudad de México.