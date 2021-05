Decídete a aprender otro idioma

A través de un examen realizado de manera virtual entre 670 mil personas, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) señaló que la mejor edad para comenzar a estudiar otro idioma es alrededor de los 10 años.

De acuerdo con el análisis, éste es el momento ideal para adquirir un nivel de conocimiento gramatical igual que el de un hablante nativo; la ventana de aprendizaje acelerado termina entre los 17 y 18 años: después de esa edad, la capacidad comienza a reducirse.

Si quieres tener un conocimiento nativo de la gramática inglesa, debes comenzar a los 10 años. No vemos mucha diferencia entre las personas que comienzan al nacer y las personas que comienzan a los 10, pero comenzamos a ver un declive después de eso", se explica en el estudio liderado por Joshua Hartshorne.

Los adultos todavía son buenos para aprender idiomas extranjeros, señalan los autores del documento, sin embargo, no podrán alcanzar el nivel de un hablante nativo si comienzan a aprender como adolescentes o adultos.

Aún se desconoce qué causa que el período crítico termine alrededor de los 18 años; los investigadores sugieren que los factores culturales pueden jugar un papel, pero también puede haber cambios en la plasticidad cerebral que ocurren alrededor de esa edad.

Una variable más

Para Rayner Ruiz, maestro de inglés por más de 20 años en Hermosillo, la edad es una variable que más que el aprendizaje, afecta la motivación de las personas interesadas en instruirse en un nuevo idioma.

"Mientras más pequeños, los alumnos están más motivados a aprender, eso ayuda a que su aprendizaje sea más llevadero y divertido.

"Que un adulto tarde más tiempo en aprender el idioma inglés no está relacionado con su edad, sino al tiempo que éste se dedique a estudiar. Un adulto tiene más compromisos, más responsabilidades y es más fácil que termine abandonando su proceso de aprendizaje", consideró.

Específicamente el idioma inglés, apuntó, no es difícil de aprender pues todo depende de las formas y los métodos con que estudien; se debe enseñar de forma estructurada, mediante la creación en la mente de los estudiantes de un hilo conductor entre todos los temas que ven en clase.

"De eso depende el éxito de los alumnos; todos los temas están relacionados unos con otros, por eso la importancia también de la continuidad del alumno en su proceso de aprendizaje", destacó.

La edad, señaló Rayner, es más bien un tabú que afecta a los adultos porque se ha repetido que para ellos es complicado aprender otro idioma, tal como el inglés; se creen esta idea y es un factor que juega en su contra.

"Por ello es importante hablar con ellos al iniciar su proceso de aprendizaje, es importante empoderarlos y dejarles claro que la edad no es un factor negativo si ellos no lo quieren así; depende de ellos qué papel van a jugar", reiteró.



Después de los 30

Expertos en enseñanza del idioma inglés desarrollaron cinco consejos considerados clave para aprender inglés, especialmente si te encuentras en este rango de edad.



Fíjate un objetivo: motivación es la clave

Aprender idiomas es un proceso largo que requiere constancia y para ello, fijarse objetivos claros siempre ayuda, en especial el saber hasta dónde quieres llegar; acota qué es lo que quieres aprender y para qué necesitas el idioma.



Libérate y no tengas miedo a equivocarte

La mayor barrera a la que se enfrenta un adulto a la hora de aprender inglés (u otro idioma) es el temor a no conseguirlo, a equivocarse -en especial en público-, pues piensa que será ridiculizado por los que sí saben inglés; de los errores también se aprende.



Imita a los que lo hacen bien

Cuando intentan hablar en inglés, la pronunciación en la mayoría de los casos será forzada y puede causar gracia a otros, lo cual es un impedimento para mejorar la pronunciación, por pena; imitar a personas con buen habla del idioma puede ayudar a posicionar correctamente lengua, labios y garganta.



Inglés por todos lados

La mejor forma de afianzar el aprendizaje es la práctica: si no practicas lo aprendido, lo perderás y entre más tiempo te alejes del idioma, más te costará hablarlo; incorpora el inglés en tu vida cotidiana: al ver películas, leer e incluso pensar.



Diviértete en inglés, sin miedo

No pienses en el idioma como una obligación: esto hace que lo alejes de tu cotidianeidad y te impide sentirte cómodo al hablarlo; un truco confiable es utilizar el inglés para tus hobbies y así hacerlo divertido.



Fuente: Tecidiomas.es