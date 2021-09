De los 13 muertos del accidente de Sonoyta-SLRC, dos redicaban en Sonora y 11 en Sinaloa

SONOYTA, Sonora.- De las 13 personas que fallecieron en el accidente de Sonoyta a San Luis Río Colorado, dos redicaban en Sonora y once en Sinaloa.

De acuerdo a personal de la funeraria San José en Sonoyta de las 13 personas que perdieron la vida ayer por el accidente que ocurrió a las 04:45 horas, solo una no ha sido localizado su familiar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los decesos que ya tienen identificado son de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Pericos, Los Mochis y Mocorito y también los de esta entidad.

A continuación este es el listado de personas fallecidas de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Te puede interesar: Choque Sonoyta-SLRC: Pasajeros de autobús viven una pesadilla en la carretera tras accidente





1.- María del Carmen Vergara Serrano, de 48 años de edad.

2.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 40 a 50 años.

3.- Rosa Amelia Sauceda Gutiérrez, de 57 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

4.- Carlos Arturo Ramos Ornelas, de 31 años, originario de Tonalá, Jalisco, chofer del autobús de pasajeros.

5.- Jesús Alfredo Valdez Pérez, de 28 años, originario de Culiacán, Sinaloa.

6.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 20 a 25 años.

7.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 30 a 40 años.

8.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 30 a 40 años.

9.- Persona menor de edad del sexo masculino, no identificado, de 5 años.

10.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 40 a 50 años.

11.- Omar Higinio Barrón Barrón, de 46 años, originario de Mazatlán, Sinaloa.

12.- Cristian Antuan Téllez Sánchez, originario de Puebla.

13.- Persona del sexo masculino, no identificada, de entre 20 a 25 años.

Hasta el momento ningún cuerpo ha sido entregado a los familiares que prrmanecen en el municipio fronterizo provenientes del vecino estado de Sinaloa.