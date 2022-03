Danitza "Cobrita" Martínez solicita apoyo para asistir a Ecuador

Al no contar con el apoyo económico de las autoridades deportivas a nivel nacional o estatal, la boxeadora aguapretense Danitza Martínez se encuentra actualmente recaudando fondos para poder asistir a dos campeonatos internacionales que tienen en puerta.

Radicada en Ciudad Obregón, la actual seleccionada nacional ha tenido que realizar distintas actividades para costearse los gastos de viaje para estos eventos, los cuales son un Torneo Continental a celebrarse en Ecuador el 22 de marzo y el Mundial de la especialidad que tendrá lugar en Turquía en el mes de mayo.

“Lo que está pasando en que la Federación no nos va a cubrir a ninguno de los seleccionados nacionales que vamos a Ecuador, cada quién está buscando los medios para recaudar fondos; lo que yo estoy haciendo es ir a botear a las calles y manoplear en los semáforos para que nos miren.

“También hemos estado haciendo publicaciones por todas las redes sociales, pidiendo el apoyo de la comunidad, de las personas, pasando mi tarjeta por si quieren hacer algún depósito de cualquier cantidad”, comentó la pugilista.

Esta última aseguró que a dos semanas del primero de los torneos todavía no ha juntado el dinero necesario para acudir, por lo que está a la espera de recibir una respuesta por parte de la Comisión del Deporte de Sonora.

“Ya mandé correos. Se supone que Codeson ya estaba enterado de mi caso, ya estaba por confirmarme si me podrían ayudar o no, pero es momento que todavía no recibo respuesta y me gustaría tratar de contactarlos a ellos y llegar a sus oídos.

“Quiero recalcar que soy la única mujer sonorense que va a representar a México en Ecuador y en el Mundial”, agregó.

Si usted quiere apoyar a Danitza Martínez, puede comunicarse con ella al teléfono (633)1305109, o realizar un depósito a las tarjetas bancarias 4217 4700 1524 8657 (Oxxo) o 4910 8970 5896 0782 (HSBC).