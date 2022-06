DC anuncios se mantiene con vida en Liga Sabatina HMO

Un batazo impulsor de dos carreras dejó regado al equipo de Bestias en la novena baja, con lo que DC Anuncios logró emparejar la serie a una victoria por bando en los playoffs de la Liga de Beisbol Sabatina HMO.

La escuadra de Bestias se había puesto 5-4 adelante en la octava entrada, con un hit productor de Admin Lara y un cuadrangular de dos carreras de Nahum Sánchez, sin embargo DC Anuncios les dio la vuelta en su último turno y se mantuvo con vida en la serie.

Fueron las Bestias quienes abrieron el marcador en la primera alta con anotación de Marco Maas, aunque en la tercera baja les darían la vuelta (2-1) con un infield hit de Raúl Ocaño que impulsó a Uriel Piri y Roberto Hernández.

Un sencillo de Admin Lara remolcó al plato a Antonio Álvarez y empató la pizarra en el sexto episodio, pero DC Anuncios recuperó la ventaja en el cierre del mismo inning gracias a un sencillo productor de dos rayitas de Roberto Hernández, dejando las cosas 4-2 hasta ese momento.

Los Mayos de Briones aseguraron su lugar en las semifinales tras vencer 13-5 a Ramoncitos en el segundo juego de su serie, en duelo que ganó Mario Zavala y perdió Carlos Oviedo sobre la lomita.

Fernando Lerma fue el héroe a la ofensiva al conectar de 5-4, con 3 cuadrangulares y 5 carreras impulsadas; secundado por Ignacio Cota (un jonrón de dos carreras), Adolfo Vizcarra (de 5-2), Hugo Córdova de (de 4-2) y Martín Maldonado (de 3-2).

Las novenas de Cabezones y Verdugo’s Refrigeración igualaron 6-6 en el tiempo límite, pero fueron los primeros quienes se quedaron con el triunfo por criterio de desempate e igualaron la serie a 1-1.

LOS PLAYOFFS

Mayos (2-0) vs. Ramoncitos (0-2)

DC Anuncios (1-1) vs. Bestias (1-1)

Cabezones (1-1) vs. Verdugo’s (1-1)