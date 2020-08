Cumple su sueño de ser bombero

AGUA PRIETA.- Creció entre la prisa de bomberos que salían a una emergencia, el estruendo de las sirenas, el cariño de sus cuatro tíos bomberos y desde muy pequeño tuvo claro su futuro: Sería bombero.



Desde los 3 años de edad Ismael Santacruz Robles conoció el Cuartel de Bomberos, el cual visitaba frecuentemente, porque además de que ahí encontraba a sus tíos, tenía la ventaja de que la casa de su abuela estaba a unos pasos.



Desde que tiene memoria, Ismael, de 33 años de edad, aspiraba convertirse en bombero, le ilusionaba sentir la adrenalina que pudo observar en sus tíos, quienes al haber una emergencia, salían a toda prisa en las imponentes unidades.



“Me acuerdo de muchas cosas, aquí me paseaban en las bomberas, o me la llevaba con otros bomberos que estaban aquí, aquí me la pasaba la mayoría del tiempo”, recordó.



Aunque la vida lo llevó a tomar un camino más largo para cumplir su sueño, porque desde niño lo llevaron a vivir en Estados Unidos, donde en su adolescencia ingresó como voluntario a un Departamento de Bomberos.



Sus tíos bomberos fallecieron hace algunos años, por lo que no pudieron verlo convertido en maquinista del Cuerpo de Bomberos de Agua Prieta, al que ingresó en 2007.



En estos años Ismael aprendió que las mayores satisfacciones de convertirse en bombero son la posibilidad de ayudar, aprender constantemente y recibir eventualmente un sincero: ¡Gracias!



Para ser bombero hay que tener vocación y deben hacerse sacrificios como perderse fechas importantes para la familia, sin embargo, sus seres queridos lo ayudan y si él no puede ir, ellos lo visitan.



Además, para Ismael es algo normal, porque no le es posible imaginarse en alguna otra actividad, él siempre tuvo claro, desde pequeño, que su vida la dedicaría a Bomberos.

“Me acuerdo de muchas cosas, aquí me paseaban en las bomberas, o me la llevaba con otros bomberos que estaban aquí, aquí me la pasaba la mayoría del tiempo”. Ismael Santacruz Robles, Bombero de Agua Priet