Cumple don Jesús su sueño de asistir al FAOT

ÁLAMOS, Sonora.- A sus 68 años de edad Jesús Mendívil Calderón, residente de la colonia Jacarandas de esta ciudad, nunca había asistido al Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), por lo que anhelaba ir.

"La verdad nunca me dí el tiempo, se me fueron los años trabajando", abundó, "pero siempre tuve la ilusión de ir y conocer porque he escuchado que se pone muy bien".

El hombre de la tercera edad por fin cumplió su sueño ayer, pues junto a otros adultos mayores y por medio de DIF municipal viajaron a Álamos a disfrutar de los eventos artísticos.

"Tengo tres hijos y ya estoy retirado y pues ahora aproveché la recta de que nos van llevar al FAOT", expresó, "estoy muy contento de poder ir y espero que nos divirtamos un rato".

Lo que más le interesa, reveló, es disfrutar de la música clásica, ver exposiciones de pintura y degustar postres típicos del municipio de Álamos como cajeta.

"Tenía muchas ganas de ir, espero que no sea la última vez", añadió don Jesús, quien acude a los cursos que ofrece la estancia del Adulto Mayor.

Durante tres días 100 adultos mayores tuvieron la oportunidad de asistir al FAOT en Álamos.