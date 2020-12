Cuídate del Covid-19, niveles más altos de contagio regresaron: Clausen Iberri

HERMOSILLO.- El riesgo de contagios de Covid-19 regresó a sus niveles más altos en México y lo que más sorprende es que a pesar de ello, las fiestas y las reuniones, en lugar de bajar, continúan, refirió Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud de Sonora declaró que en todo el País, se están registrando contagios diarios de la intensidad reportada en el pasado mes de agosto, y que el inicio de la temporada de influenza, ha coincidido con el aumento de casos positivos de Covid en al menos 20 estados.

Ante el incremento de casos de coronavirus, el funcionario estatal hizo un llamado a la población a no dejar de realizar las acciones preventivas de contagios y evitar acudir u organizar fiestas que aglomeren personas.

Te pido por favor que el mes de diciembre te lo tomes muy en serio. Si durante este mes no te vas de fiesta, si no organizas tu posada, créeme que no te vas a pasar nada. Pero si al contrario y haces de diciembre el mes de la fiesta, te estarás arriesgando demasiado y es muy probable que salgas contagiado’’, indicó.

REGLA DE TRES

Clausen Iberri invitó a realizar la regla de tres para prevenir contagios, la cual consiste en usar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y respetar la sana distancia.

También a consultar los Mapas Anticipa Sonora que se publican semanalmente para que la población sepa qué municipios y en qué colonias se están presentando más alto el riesgo de resultar contagiado.

“Aguántate estos días, lo fácil es salir, lo difícil será curarte. No te arriesgues, no salgas, aguanta para que después todos podamos celebrar que ya va a llegar la vacuna y que nadie más tuvo que morir’’, culminó.

