¿Cuándo instalarán filtros de alcoholimetría en Hermosillo y por cuántos días?

HERMOSILLO, Sonora.- Los filtros de alcoholimetría en Hermosillo se instalarán en la tarde y madrugada de Nochebuena y Navidad, informó Jesús Alonso Durón Montaño, Comisario en jefe de la Policía de Hermosillo.

En rueda de prensa detalló que el filtro comenzará a las 18:00 horas del próximo sábado y finalizará a las 06:00 horas del siguiente día y lo mismo se hará en Navidad que es domingo, comenzará a las 18:00 horas y finalizará a las 06:00 horas del lunes.

Además de los filtros de alcoholimetría se implementará el operativo carrusel en las principales vialidades en la ciudad como son Solidaridad, Quiroga, Rosales, Kino, Juan Bautista Escalante entre otras.

“No tenemos personal de descanso ni de vacaciones, vamos a tener un estado de fuerza óptimo para atender este operativo, aproximadamente entre 250 y 280 elementos por turno son los que van a estar”, declaró.

Los filtros de alcoholimetría para detectar personas que sobrepasen los grados de alcohol al volante se reforzarán en Nochebuena y Navidad al estar durante el todo el día.

Cero tolerancia son programas preventivos, no podemos hablar ahorita de que va a hacer flexible la autoridad porque no se está previniendo nada, no hay tolerancia aquí se hace ese llamado al conductor, al ciudadano de que evite excesos”, comentó.