Critican el servicio de transporte

NAVOJOA, Sonora.- Cansados del mal servicio de transporte urbano dijeron sentirse algunos ciudadanos, pues la mayoría de las unidades presentan fallas mecánicas, además de retrasos en las rutas.



René Mendívil, vecino de la colonia Tierra Blanca, aseveró que los camiones se retrasan hasta media hora y algunos no encienden el aire acondicionado.



"Es un problema antiguo que sigue sin resolverse", abundó, "parece que nos están haciendo un favor al darnos el servicio".



Desde cristales de las ventanas rotos, asientos incómodos y falta de botiquín médico, son alguna de las deficiencias del transporte, denunció Arturo Torres, residente del fraccionamiento La Joya.



"Pasan cada hora, están bien amolados, sin aire acondicionado", expresó, "creo que los camiones de Navojoa son los peores".



Guadalupe Lomelí, quien vive en la colonia Moderna, manifestó que los camiones urbanos no terminan la ruta completa y dejan al pasaje a varias cuadras de su destino.



"Tienen miedo meterse de noche a las colonias y me ha tocado que nos dejan a unas cuadras antes de terminar la ruta", enfatizó, "pero es pésimo el servicio".