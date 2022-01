Covid en Sonora: Recomiendan no hacerse pruebas para salir de aislamiento, mejor esperar 11 días

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la necesidad que hay de cuidar la disponibilidad de pruebas Covid-19, y hacer un uso racional de estas, los médicos recomiendan a los pacientes con la enfermedad no hacerse pruebas para salir de aislamiento, y mejor esperar entre 11 y 15 días después del resultado positivo.

"El tiempo promedio en el que el 99% de las personas dejan de contagiar es de quince días, pero eso es un promedio, no quiere decir que alguien a los diez días o a los siete días no pueda estar libre del virus, o que a los 17 no pueda contagiar, hay casos que se salen de la regla", explicó Alberto Monteverde, médico inmunólogo.

"Aun así estos son extremos muy poco comunes, la mayor parte de las personas, en estudios científicos ya comprobados, deja de ser contagioso en ese rango de tiempo, y es por eso que es el tiempo recomendado de aislamiento", argumentó.

Recomiendan aislamientos especiales para quienes deban volver a trabajar

Para aquellos que deben volver de urgencia a sus trabajos, o que viven con personas no contagiadas, los especialistas recomendaron separar el aislamiento en dos etapas, una de extremo cuidado, que es cuando el virus tiene mayor carga viral, y otra de cuidado preventivo.

"La Organización Panamericana de Salud recomienda ya no hacerse pruebas para saber si una persona esta negativa, y señala que a los once días, después de cursar con coronavirus, la persona puede considerarse no infecciosa y reintegrarse a sus actividades", comentó el infectólogo, Alejandro González Mares.

"La recomendación es que el aislamiento absoluto sea de cinco días desde que inicia la persona con síntomas, y del día seis al once poder salir, o convivir con otros miembros de la familia, pero siempre con cubrebocas, incluso dentro de casa si los otros habitantes del lugar no tuvieron el virus", explicó.

Esto no significa que la persona enferma pueda convivir en actividades sociales, dijo, o ir a sitios públicos como cines o restaurantes, inclusive tampoco al comedor de la empresa donde trabaja, ya que por prevención debe portar el cubrebocas en todo momento.

González Mares subrayó que lo importante es entender que las personas ya no pueden hacerse una prueba Covid para descartar la enfermedad, si no tienen síntomas, o están saliendo de la infección por el virus.

Recalcó que en este momento países de primer mundo como Estados Unidos empiezan a presentar un desabasto de reactivos para pruebas, y en México podría suceder lo mismo si no se toma conciencia al respecto.

¿Qué debo hacer si fui positivo de Covid?