Covid en Sonora: Clausura Coesprisson el parque Fair Play

HERMOSILLO.-Al indicar que se incumplieron los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coesprisson), realizó el cierre del parque de eventos Fair Play, informó la Secretaría de Salud.

Coesprisson realiza operativos desde junio pasado, para revisar los protocolos de medidas de prevención por la contingencia de Covid-19 para las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en la reapertura económica del Estado.

A la fecha son 10 mil 113 establecimientos evaluados, de los cuales183 fueron cerrados al 27 de octubre, a través de las 14 unidades de control sanitario, con 42 brigadas operativas en toda la entidad.

En el caso del Fair Play, la Secretaría de Salud a través de una tarjeta informativa detalló que al revisar ayer el citado lugar, ubicado por el bulevar Quiroga, encontraron que había mujeres embarazadas y niños.

Se añade que en este sitio los inspectores detectaron que no se llevaba un conteo de las personas que ingresaban y que desconocían cuál era el aforo real.

Además, precisa la información divulgada hoy, los inspectores encontraron que faltaban protocolos sanitarios y no contaba con aviso de funcionamiento.

Por estos motivos, se explica, se procedió a aplicar la medida de seguridad consistente en Suspensión de Actividades o Servicios.

El Consejo Estatal de Salud aprobó una estrategia para la mitigación del rebrote de la pandemia por Covid-19 el pasado 29 de octubre, en el que se anunció la suspensión de actividades en “antros” y centros nocturnos y se establecen horarios para comercios y establecimientos con atención al público



GRÁFICA

La autoridad estatal señala que en el lugar encontró:

- Se evidenció mujeres embarazadas.

- Se evidenció la presencia se niños.

- Se detectó que no llevaban un conteo de las personas que ingresan, no sabían el aforo real

-Se detectó falta de protocolos sanitarios.

- No contaba con aviso de funcionamiento.

Fuente: Secretaría de Salud