Covid cambia el panorama de Sonora en una semana

HERMOSILLO, Sonora.- De los doce municipios con mayor población en el Estado sólo cuatro se estarán en color verde, es decir, en bajo riesgo de Covid-19, de acuerdo con el Semáforo Covid-19 de la Secretaría de Salud.

Sólo Caborca, Guaymas, Empalme y Puerto Peñasco estarán en nivel de bajo riesgo, correspondiente a la semana de 29 de noviembre al 5 de diciembre.

Para ese periodo estarán en amarillo o riesgo moderado: Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Navojoa y Huatabampo. Esta semana aún había cinco de los doce municipios en verde.

La dependencia pidió a la población continuar con el uso del cubrebocas y el lavado de manos, entre otros.

Ayer se reportaron 232 nuevos casos y cuatro muertes.

De seguir la tendencia de Covid-19 que ha registrado las últimas dos semanas, Sonora podría llegar a naranja o rojo el 20 de diciembre, subrayó Manuel Lira Valenzuela.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Sonora (Canirac), dijo que desconocen en qué indicadores ha crecido el Covid en el Estado.

Para los restauranteros, diciembre representa la mejor época del año, por el flujo de comensales que acuden a estos establecimientos y porque los costos de electricidad se reducen, señaló Manuel Lira Valenzuela, presidente de la Canirac en Sonora.

Por ello, en el sector hay una preocupación ante la posibilidad de que el Estado –actualmente en amarillo en el semáforo epidemiológico por Covid- pase a rojo por el aumento de casos que se han registrado en las últimas dos semanas.

Nos preocupa mucho que no haya una estrategia conjunta a la cual nos ofrecimos con varios organismos empresariales… el sector Salud sigue sin compartir informa ción y quiero dejar claro que no se trata de criticar, ni cuestionar a las autoridades en cuanto a su estrategia para el combate al Covid, sino únicamente estar enterados y ver cómo podemos hacer equipo y trabajar en sintonía para evitar la posibilidad de tener una cuarta ola”, resaltó el presidente de la Canirac Sonora.

Lira Valenzuela consideró que es preocupante no saber dónde radica el problema para poder colaborar a minimizarlo, de ahí que invitó a las autoridades de salud a compartir información a los sectores productivos para armar una estrategia conjunta que permita una disminución de casos sin afectar las actividades económicas.

Los nuevos casos se presentaron en Hermosillo 72, Cajeme 39, San Luis Río Colorado 23, Guaymas 13, Navojoa 12, Cananea 11, Magdalena diez, Caborca nueve, Nogales ocho, Agua Prieta siete, Nacozari seis, Huatabampo cinco, Ures cuatro; además de dos en cada uno de los municipios de Puerto Peñasco, Sahuaripa y Bacoachi; y uno en cada uno de los municipios de Altar, Sáric, Bácum, Cumpas, Moctezuma, Etchojoa y Pitiquito.

Las cuatro defunciones registradas este día sucedieron en dos mujeres y dos hombres residentes de los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Fronteras (uno cada uno); de estos pacientes, dos contaban con el esquema completo contra SARS CoV-2 y dos se reportaron como no vacunados.

Si no tienes información y no puedes medir la situación actual, no puedes actuar de inmediato, ni actuar a corto, mediano y largo plazo. No sabemos que indicadores obligaron a este incremento en los puntos o monitor Covid, explocó Manuel Lira Valenzuela, Canirac Sonora.