Covid: 71 nuevos casos de coronavirus; no se registraron muertes

HERMOSILLO.-En Sonora se tiene registro de 385 mil personas con el esquema completo de vacunación contra Covid-19, de las cuales, 191 se han vuelto a contagiar y seis han fallecido, por lo que lo recomendable es continuar con las medidas y protocolos sanitarios para evitar contraer la enfermedad, enfatizó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día no se registraron decesos, pero se sumaron 71 nuevos casos en el estado.

El secretario de Salud señaló que el registro de nuevos contagios y fallecimientos, aún cuando se tiene el esquema completo de vacunación contra Covid-19, está pasando no solo en Sonora, sino es diferentes partes de la República Mexicana y de todo el mundo, por eso la recomendación sigue siendo tener los cuidados y protocolos sanitarios rigurosos.

Entonces, por conclusión, la vacuna reduce la mortalidad, pero existe la posibilidad de que te contagies y de que no te vaya bien. Es por eso, que tú deberás decidir si eres cómplice o parte de la escalada de contagios que puede haber en Sonora, si no quieres ser parte de los contagios, no te quites por ningún motivo el cubrebocas, ventila tu hogar, no asistas a lugares aglomerados, garantiza tu distancia de mínimo metro y medio y repito, por ningún motivo te quites el cubrebocas”, expresó.