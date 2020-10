Covid-19 y frío ahuyenta a feligreses de velación de San Judas Tadeo en Guaymas y Empalme

GUAYMAS, Sonora.- Baja afluencia en las capillas e iglesias de San Judas Tadeo en los municipios de Guaymas y Empalme, reportó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Javier Ibarra González.

El jefe de Protección Civil en Empalme, indicó que en la capilla ubicada en el Puente Douglas que año con año aglomera a miles de personas durante la velación del Santo, solamente ha recibido la visita de unos 250.

Indicó que la ciudadanía evitó acudir a la celebración de San Judas, por temor a contagiarse de Covid-19 y por la temperatura de 14 grados que registró esta noche en la región.

Calculo que han acudido unas 200 ó 250 personas, no está como otros años, hubo un poco de conciencia y lo que hemos visto que no todos portan cubrebocas, no hay bandas, ni tampoco borrachera, externó.