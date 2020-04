Covid-19 también es mortal para jóvenes

HERMOSILLO, Sonora.- Las muertes de niños y jóvenes por Covid-19 no son la generalidad, pero pueden ocurrir especialmente cuando existe alguna comorbilidad, indicó el médico internista e inmunólogo Alberto Monteverde Maldonado.

Explicó que, por ejemplo, muchas personas tienen inmunodeficiencias que no están diagnosticadas porque no suelen estar expuestos a infecciones muy severas, pero que sí podrían ser un agravante en caso de combinarse con el coronavirus.

“Sí los infecta, y seguramente van a seguir muertes en infantes o en jóvenes, pero generalmente son personas que tienen agregadas algunas otras patologías”, señaló.

José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, indicó hace unos días en la conferencia de prensa diaria que el hecho de que una persona no presente antecedente de comorbilidad no significa que no la tenga.

Puntualizó: “Muchas veces lo que pasa con este tipo de enfermedades es que tiende a revelar alguna situación que la persona desconocía, no necesariamente enfermedades crónico-degenerativas, sino problemas autoinmunes”.

Ayer, Alomía Zegarra confirmó la primera muerte por Covid-19 en México en un paciente menor de 25 años, el cual, dijo, tenía como agravante una cardiopatía congénita.

MENSAJES DE ADVERTENCIA

Fue principalmente en Estados Unidos donde algunos expertos comenzaron a alertar sobre las complicaciones en pacientes jóvenes con Covid-19, tras darse a conocer varios casos donde la enfermedad tuvo como consecuencia la muerte.

Anthony Fauci, inmunólogo y uno de los asesores médicos de la Casa Blanca, advirtió en días pasados que observaban que el virus tenía más efectos en personas jóvenes en comparación con la situación en otros países.

“Sigue siendo una minoría muy, muy pequeña, pero eso no significa que los jóvenes queden excluidos de los efectos negativos del coronavirus y de ahí la importancia de mantener el distanciamiento social”, señaló el médico en esa ocasión.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la enfermedad podía ser letal sin distinción de edad, según consignaron varios medios:

“No son invencibles, el virus los puede poner en el hospital por semanas o incluso matarlos”.

Estados Unidos confirmó el 24 de marzo su primera muerte de adolescente por la enfermedad, un joven de 18 años. En el Reino Unido, hace una semana se reportó el fallecimiento de un niño de 5 años, la víctima más joven en esa nación.

EL ESCENARIO NACIONAL

En el caso de México, el promedio de edad de las personas contagiadas es de 46 años. El 18% de los contagios, según los mismos datos de la dependencia, corresponde a personas mayores de 60 años, mientras que un 39.4% de infectados tienen entre 0 y 40 años.

La cifra de contagios por grupo de edad también se refleja en las defunciones, donde el grupo de los 25 a los 59 años concentra más de 200 muertes.

Sin embargo, esto último no significa que la enfermedad sea más letal en ese rango, puntualizó José Luis Alomía, director de Epidemiología, en la conferencia de ayer.

Aun cuando haya más fallecimientos en los pacientes de 25 a 59 años, la tasa de letalidad -es decir, al compararlo con la cantidad de contagios- es de 5.6, menor al 17.1 del grupo de mayores de 60 años.

En los últimos días, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha enfatizado que uno de los retos para los mexicanos es la presencia de la diabetes mellitus, enfermedad considerada como uno de los agravantes en los pacientes con Covid-19.

Hemos insistido en que cerca de ocho de cada 10 personas que presentarán infección tendrían una enfermedad leve que se va a resolver de manera espontánea, pero no olvidemos la enorme prevalencia de diabetes que existe en la población mexicana”, expresó recientemente.

AÚN HAY TIEMPO

El doctor Alberto Monteverde dijo que la letalidad del virus en niños y jóvenes sigue siendo baja en comparación con los adultos mayores, que representan el mayor porcentaje de los fallecidos, pero que ello no significa que no se deban tomar medidas en todos los casos.

“Yo no me alarmaría por las cifras que ha habido de muertes en jóvenes, porque si bien es cierto que sí están presentes, no es el mayor porcentaje. Lo que sí, es que más que alarmarnos tenemos que ocuparnos, ¿de qué?, pues de tratar de no infectarnos”, resaltó.

En ese sentido, expuso, la principal arma para todos, sean jóvenes o no, es el distanciamiento social, pues sólo así se podrá disminuir la velocidad de propagación del virus y dar mayor posibilidad de que los casos graves sean atendidos.

Destacó que las siguientes dos semanas son clave para cumplir este objetivo y evitar que los casos graves colapsen el sistema de salud, como ocurrió en Italia, España y recientemente en Estados Unidos.

“Nosotros tenemos un déficit en los servicios de salud públicos de décadas, no es de ahora”, precisó. “Si de por sí, sin Covid ya estaban saturados, ahora con esto es algo de riesgo que se nos puede saturar”.