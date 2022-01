Covid-19 en Sonora: Posadas y variante Ómicron, causantes de aumento en casos

Diciembre y sus posadas contribuyeron, pero el alto poder de contagio de la variante Ómicron y su corto periodo de incubación, de dos a cinco días, son la causa de los casi mil nuevos casos registrados ayer en Sonora.

Alejandro González Mares, infectólogo pediatra del sector privado, indicó que el periodo de incubación es de dos a cinco días, por lo que la cifra de contagios en los próximos días podría ser rebasada al doble o al triple.

“Esta cifra de contagios podría ser rebasada al doble o al triple dentro de aproximadamente unos 10 días”, indicó.

El médico internista e inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado, dijo que se espera que en dos semanas comience la disminución de casos.

“Sigue habiendo muchos casos pero no a la velocidad en la que había días antes, eso nos habla que estamos llegando al pico, por lo que cercano a los mil 500 e incluso 3 mil (diarios) no sería descabellado llegar, pero no en tan poco tiempo, está cediendo la velocidad de contagio”, dijo.

Para la variante Delta el periodo de incubación era de cinco a nueve días, por lo tanto si yo me infectaba hoy del domingo al miércoles de la otra semana iba a comenzar con síntomas, pero con esta nueva variante para el día jueves o el sábado o domingo iniciarían los sintomas”, explicó González Mares. Aunado a esto una persona con Ómicron puede infectar a 18 más.

El doctor Monteverde Maldonado señaló que según estudios Ómicron es menos agresiva.

“En una o dos semanas se llegará al pico alto y después una caída vertiginosa de contagios, Ómicron es así, así como viene y contagia una gran cantidad de gente y se va llegaremos a la cifra de contagios de septiembre, octubre”, agregó.