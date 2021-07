Diez muertos y 227 nuevos casos de Covid-19 en Sonora, reporta Salud

HERMOSILLO, Sonora.- El titular de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, hizo un llamado a los jóvenes del Estado para que cuiden su salud y no se expongan al contagio de Covid-19.

"Este día me dirijo a nuestros jóvenes, porque estamos viendo mas contagio de coronavirus en este sector de la población, por eso les pido que no dejen de cuidarse, el virus no se ha ido y sigue presente entre nosotros", dijo.