Cuatro muertos y 108 nuevos contagios de Covid-19 en Sonora; llama Salud a seguirse cuidando

HERMOSILLO, Sonora.- Estas próximas vacaciones de verano, es necesario mantener todas las medidas de prevención y seguridad para evitar el contagio del Covid-19, aún a pesar de estar vacunados, advirtió Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud en Sonora.

"Están a la vuelta de la esquina las vacaciones de verano, pero ¿sabes también quién espera a que bajes la guardia?, el Covid-19, para el virus no hay días de descanso, ni asueto, trabaja incluso horas extras", dijo.

"Entiendo que han sido un año complicados para ti y tu familia, que tienes ganas de salir de viaje con los tuyos, pero ponte a pensar que si no tomas las medidas preventivas y no llevas a cabo los protocolos necesarios, en ese instante de relajación se puede venir abajo todo el esfuerzo que has venido haciendo por todo este tiempo", agregó.