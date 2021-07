Cresta de la tercera ola de Covid en Sonora alcanza niveles de la 1ra y 2da con 495 casos registrados

HERMOSILLO, Sonora.- El día de ayer fueron registrados 495 nuevos casos de Covid-19 en Sonora, cifras similares a las suscitadas durante la primera y segunda ola de la pandemia, antes de que llegará la vacuna.

Según las estadísticas ofrecidas por la Secretaría de Salud, los nuevos casos fueron presentados en 248 mujeres y 247 hombres, residentes de Hermosillo 195, Cajeme 120, Empalme 39, Guaymas 30, Navojoa 28 y Caborca 16.

El municipio de Nogales presentó 13 casos, Cananea 12, Huatabampo 8, Puerto Peñasco 7, San Luis Río Colorado 5, Álamos, Etchojoa y Agua Prieta 3, Benito Juárez, Bacoachi y Nacozari de García 2 cada uno.

Las regiones que presentaron un solo caso de la enfermedad fueron Benjamín Hill, Carbó, San Ignacio Río Muerto, Magdalena, La Colorada, Santa Ana y General Plutarco Elías Calles, dando un total de 86 mil 342 contagios.

Sobre las cifras de mortandad, se notificó que hay 13 nuevas muertes por coronavirus en el Estado, las cuales se presentaron en 8 mujeres y 5 hombres residentes de Guaymas 5, Cajeme 3, Nogales y Hermosillo 2 y Navojoa 1, acumulándose 6 mil 695.

El titular de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, solicitó a las personas no dejarse engañar o convencer con ideas negativas sobre la vacuna.

Recordó que el biológico es la mejor manera de evitar morir por el virus, y poner en riesgo a sus familias, siendo por eso la importancia de aplicársela.

"Se han polarizado mucho las posturas referente a si es bueno vacunarse o no, algunas personas no se quieren vacunar por desconfianza, ya que dicen que el diseño de la vacuna se dio muy rápido y no se cumplieron protocolos de seguridad", comentó.