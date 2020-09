Coronavirus en Sonora: 3 muertes y 166 casos confirmados este día

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de confirmar tres fallecimientos más y 166 casos de Covid-19 en Sonora, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, advirtió que las infecciones del virus aumentaron tras alcanzar el semáforo amarillo.

Expuso que no es momento de bajar la guardia, pues en el caso de España, citó como ejemplo, se vive un rebrote luego de que se relajaron las medidas preventivas.

Con las cifras informadas este viernes, la cantidad de personas fallecidas en Sonora por el virus es de 2 mil 816, mientras que los contagios ya suman 31 mil 622 desde que inició la epidemia, el pasado 16 de marzo.

De los 166 casos confirmados este día, seis corresponden a pacientes pediátricos, uno a una mujer embarazada y otros trece a trabajadores de la salud.

“Si estas cifras no te preocupan como a mí y aun así tienes pensado salir, piénsala muy bien y por favor no lo hagas, no vale la pena arriesgarte, esto todavía no se acaba ni se va a acabar hasta que salga una vacuna confiable y segura”, señaló Clausen Iberri.

El funcionario estatal pidió a los sonorenses abstenerse de salir si no es por un motivo esencial porque, aseguró, el riesgo continúa.

Los contagios en Sonora han subido desde que estamos en semáforo amarillo y ahí andas queriendo poner el mal ejemplo. Así como piensas en ti, te pido que por favor pienses en tu familia y en los miles de sonorenses”, añadió.

La Secretaría de Salud también informó que se mantienen mil 5 casos activos de Covid-19 en Sonora. La ocupación hospitalaria reportada es del 17% en instituciones públicas y 20% en el sector privado.