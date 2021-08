Contagios Covid en Sonora: Menores de 18 años de edad, los más afectados por el virus

HERMOSILLO.- La mayoría de los menores afectados por el Covid-19 en Sonora están entre los 16 y 18 años de edad, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud.

El rango que le sigue es el de 6 a 12 años, y luego el de 13 a 15 años; hasta ayer la dependencia estatal había registrado 2 mil 103 menores afectados por el virus desde marzo del año pasado, de los cuales ocho habían perdido la vida.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el mes de agosto, en tan sólo tres días ya fueron confirmados catorce casos en niños, de entre 0 y 13 años de edad, de los cuales trece son casos leves de manejo ambulatorio, pero uno se encuentra hospitalizado.

La neumóloga pediatra Michell Martínez Bañuelos destacó que los niños siguen teniendo una buena respuesta a los tratamientos y no suelen requerir entrar a salas de terapia intensiva.

Aunque, aceptó, muchos de ellos sí han mostrado reacciones graves, e incluso presentado el Síndrome Inflamatorio Multisistémico post Covid, el cual puede poner en riesgo la vida de un menor, si no se trata a tiempo.

En la demanda de atención desde el punto de vista pediátrico y neumológico por el tema Covid sí ha incrementado mucho”, aseguró, “a la mejor la población en general no lo ve como un problema mayor, pero yo sí lo veo al decirles a los padres que su hijo tiene Covid, que tiene que estar en aislamiento y los riesgos que pueden presentar.

“En lo personal no me ha tocado intubar a un menor, tampoco que me fallezca un paciente, pero lo más frecuente que trato es el Síndrome Multisistémico Inflamatorio, que es una complicación de Covid, y es un padecimiento de severidad, que tiene que atenderse de inmediato”, dijo.

La médico enfatizó en que mientras mayor relajación de medidas haya, mayor será el número de casos pediátricos que se presenten, así como los riesgos que menores puedan sufrir consecuencias fatales por la enfermedad.