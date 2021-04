Confirman que Abdiel murió por asfixia tras caer de kayak en mar de Kino

BAHÍA DE KINO, Sonora.- Valentín Abdiel Sotelo Buitimea, quien sufrió junto con otras dos personas un accidente en un kayak en las playas de Bahía de Kino, el pasado domingo 18 de abril, fue encontrado sin vida la mañana de este jueves 22 de abril en la orilla de la playa, a la altura del Km. 19 de la carretera a Punta Chueca.

Fueron cuatro días de intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades, siempre con la esperanza de encontrarlo con vida, sin embargo, esto no fue posible pues Valentín Abdiel, según reveló la autopsia realizada por personal de Medicina Legal de la Fiscalía General de Justicia (FGJE), murió por asfixia por inmersión.

El cuerpo del joven de 17 años fue encontrado por un residente del área, quien señaló que, mientras caminaba a la orilla de la playa y levantaba residuos plásticos, pudo observar el cuerpo inerte del muchacho, por lo que de inmediato llamó a las autoridades.

Inicialmente no se tenía la certeza de que fuera Valentín Abdiel, pero la filiación y la vestimenta parecía coincidir, finalmente su padre lo identificó plenamente y esa identificación se confirmó con el estudio de sus huellas dactilares en la FGJE Sonora.

El accidente en el que perdió la vida Valentín Abdiel ocurrió el pasado domingo 18 de abril, cuando, junto con otras dos personas, salió a dar un paseo en kayak en la playa de Bahía de Kino, sin saber que la zona estaba cerrada a la navegación por el fuerte oleaje.

El kayak se volcó dentro del mar, los otros dos tripulantes, José Alberto Félix Espinoza, de 21 años de edad, y Luis Alonso Caldea Martínez, de 45 años, lograron sobrevivir y llegar a la playa, Valentín Abdiel no pudo hacerlo, no sabía nadar y desapareció dentro del mar, todos los esfuerzos por encontrarlo el mismo día del accidente no rindieron frutos.