Con frío o calor, la calle es su hogar

AGUA PRIETA.- Dice llamarse Juan Romero y tener 45 años de edad, aunque prefiere decir que su nombre es “Juanito”. Desde hace más de un año vive en la intemperie, en un terreno baldío.

Vive en la indigencia, aunque afirma que es originario de Tucson, Arizona, y que fue deportado, por lo que se vio obligado a quedarse en Agua Prieta, en un terreno ubicado en avenida 20 y calles 2 y 3.

“A mí me gusta mucho el frío y el calor también, yo soy muy resistente a todo eso y el frío no me asusta mucho, o sea no me falta la ayudita aquí, ya sabes como tengo chaquetas y todo”, expresó.

Juan tiene una pequeña casa de madera y lámina donde sólo cabe él y algunas de sus cosas, entre las que están varias revistas, porque afirma, disfruta leer.

Además de la ayuda de ropa que le ofrecen, hay personas que le llevan alimentos frecuentemente, por lo que no tiene mayor preocupación que volver a Tucson, Arizona.

Juan evade algunas preguntas, cree sostener conversaciones con actrices como Charlize Theron y de pronto dice que la noche anterior lo atacó un tiburón y que le rompió el zapato izquierdo.

Aunque más tarde relata que el zapato lo rompió él mismo, porque le aprietan y lastima unas pequeñas heridas en su pie y de esa manera puede usar sin problemas los zapatos que le obsequiaron.

En Tucson, Arizona, relató que tuvo diferentes trabajos, aseguró que en algún momento lavó trastes, fue chofer y se dedicó a cualquier empleo que le permitiera obtener los ingresos necesarios para salir adelante.

FALTA ATENCIÓN MENTAL

En esta frontera o región no existe un hospital de salud mental que brinde ayuda a personas con problemas mentales, aceptó el director de DIF Municipal, Juan Humberto Domínguez Rascón.

Esto porque existen casos en los que las personas que viven en la indigencia tienen problemas mentales y lo que hacen autoridades es buscarles ayuda en medida de sus posibilidades.

“Aquí también trabajamos muy de la mano con Salud Mental, con el siquiatra Torres Fiel, que es a quien acudimos y por medio del cual se canaliza a Hermosillo a Salud Mental en Hermosillo, al hospital siquiátrico.

“Y efectivamente las personas están un tiempo, un mes, dos meses, dependiendo de los casos y luego ya pues nos los dan de alta y en conjunto con la familia pues buscamos cuál es el mejor lugar, porque cada caso es diferente”, expresó.

Hay personas que viven en la indigencia y que por seguridad de las mujeres no pueden quedarse en el albergue de la Casa de la Mujer Migrante, pero acuden por alimentos.

“Yo no tengo un dato así específico de una cantidad de indigentes en la ciudad, es más que nada a los que de alguna manera pues los atendemos, incluso hay unos que vienen aquí a atención médica, aquí al área de DIF”, señaló.

Recientemente un grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), comentó el director de DIF Municipal, en una clase de valores decidieron adoptar a una persona indigente.

“Ellos nos hablaban de cerca de 20 personas entre hombres y mujeres y jóvenes y adultos y ya pusieron una fecha para hacerles una posada, una cena y se esmeraron mucho los muchachos y la dirección de Conalep”, comentó.

En el caso de Protección Civil, indicó el coordinador de la Unidad Municipal, Armando Castañeda Sánchez, cuando no está en peligro la integridad de las personas se les brinda apoyo con cobijas y colchonetas.

Esto porque la mayoría de las ocasiones no desean resguardarse en un lugar seguro, y si están en peligro, se pide apoyo a Seguridad Pública para que se resguarden mientras las condiciones del tiempo son más favorables.

EXPONEN NECESIDAD

El presidente municipal, Jesús Alfonso Montaño Durazo, mencionó que ya habló con el director de Servicios de Atención Siquiátrica, Juan Manuel Quijada, para plantearle la necesidad de un hospital.

Mencionó que se le explicó el nuevo esquema en el que se unirán prácticamente todas las dependencias de salud que tienen relación con salud mental, por lo que habrá algunos cambios.

Como por ejemplo, expuso, donde hay en esta frontera un Centro de Atención Primaria en Adicciones, es posible que se convierta en un Centro Integral de Salud Mental (Cisame).

“Nada más que el Cisame ya no se va a llamar Cisame, se va a llamar de otra manera y estamos en eso, la última vez me contestó que iba a exponerlo otra vez en la Comisión Nacional de Adicciones”, relató.

“Desgraciadamente, es algo vergonzoso lo que pasa con la gente que padece problemas mentales, pero como le decía, de Nogales los ponen en un camión y los mandan para Agua Prieta.

“Y luego de Cananea los mandan a Ímuris", agregó, "los ponen en un camión y los mandan a ver para dónde".