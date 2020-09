Claudia Pavlovich busca más recursos para Sonora con autoridades federales

HERMOSILLO, Sonora.- La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, buscará reunirse con autoridades federales para gestionar mayores recursos para el estado, luego de darse a conocer que sólo se incluye una obra para Sonora en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021.

En el proyecto entregado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se incluye para Sonora únicamente el proyecto de construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe, por lo que la mandataria estatal buscará una reunión con el secretario. A través de un comunicado señaló que los ayuntamientos requieren con urgencia recursos para el rescate de vialidades en sus municipios y, el estado, apoyo para continuar con el rescate de la infraestructura educativa, carretera y hospitalaria.

Hizo un llamado a los legisladores sonorenses en el Congreso de la Unión a que den el respaldo a buscar mayores recursos.

“La verdad estoy muy extrañada, voy a pedir una cita con el Secretario de Hacienda, pero también sé que los diputados federales pueden hacer su lucha y muy fuerte junto a mí por nuestros alcaldes, por nuestros municipios y por nuestra gente, créanme que no me voy a quedar de brazos cruzados. Estoy muy extrañada que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación aparezca una sola obra para Sonora; Sonora no somos una obra, somos casi tres millones de habitantes y merecemos ser tomados en cuenta”, expresó.

El haber incluido en este proyecto del presupuesto la obra de la carretera Agua Prieta-Bavispe es muy positivo, ya que fue un compromiso que hizo el presidente de la República con los ciudadanos en una de sus visitas.

Pero el estado requiere de mayores recursos para obra, señaló, por lo que en conjunto con los alcaldes gestionará más proyectos.

“Hay muchísimas vialidades que no están incluidas porque nosotros no tenemos los recursos para hacerle frente y me preocupan mucho esos municipios, todos merecen ser tomados en cuenta, sé que los recursos son escasos, lo entiendo perfectamente, pero una sola obra para todo Sonora, me parece totalmente fuera de lugar”.