Claudia Pavlovich aceptó nombramiento como Cónsul en España cuando se lo propuso y será el Senado el que decida: AMLO

HERMOSILLO, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano aceptó el nombramiento como Cónsul en Barcelona desde antes de anunciar que sería propuesta.

Grupo Healy le preguntó al mandatario si la ex gobernadora de Sonora ya le dio una respuesta sobre su nombramiento como Cónsul en Barcelona, España.

No la he visto, hablamos, le hice el planteamiento, me dijo que estaba de acuerdo y le pedí a Marcelo (Ebrard) que se comunicara e hiciera los trámites, hacer la solicitud al Senado para la aprobación.