Claman por agua para aminorar calor

NAVOJOA, Sonora.- Sin agua y bajo un techo de lámina es como algunos habitantes de la colonia Ampliación Guadalupana y Ampliación López Nogales pasan los días calurosos, por lo que piden apoyo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn).



Benita Yocupicio García, residente del lugar, indicó que por ser una ampliación de la colonia no cuentan con servicio de agua potable, pero les estaban llevando el líquido en pipas, ayuda que hace quince días no reciben.



"Ya tenemos quince días que no viene la pipa y la verdad la pasamos muy mal porque ya empezó el calor", abundó.



María Luisa Buitimea, de la colonia Ampliación López Nogales, aseveró que los residentes de ese lugar están en la misma situación, pues la mayoría vive en casas de lámina y cartón, sin refrigeración ni abanico.



Para mitigar las altas temperaturas se refugian debajo de un árbol, dijo, y cuando el Sol empieza a ceder regresan a su casa.



"Lo del agua pues sí sufrimos mucho, antes la traían dos veces por semana, pero tienen quince días que no vienen", expresó.



Autoridades del Oomapasn aseguraron que a ambas colonias las surten de agua mediante pipas dos veces por semana.