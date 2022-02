Cimarrones ligan su segunda derrota en Liga Expansión MX al caer 0-1 ante Alebrijes de Oaxaca

Actions, during the Cimarrones de Sonora vs Club Atletico Morelia soccer match, matchday 4 of the Liga de Expansión MX Clausura tournament on January 26, 2022...© (photo by Luis Gutierrez/Norte Photo)Acciones, durante el partido de futbol Cimarrones de Sonora vs Club Atletico Morelia, jornada 4 del torneo Clausura de la Liga de Expansión MX el 26 nero 2022...© (photo by Luis Gutierrez/Norte Photo)-**CREDITO OBLIGATORIO** *No Venta A Terceros*. No se permite Hacer Archivo.©Imagenes con Derechos de Autor,© Reservados Todos. El uso de las imagenes está sujeto a pago. El uso no autorizado de Imagen esta sujeta a una PENA de hasta 3 veces del valor a la tasa normal.....++MANDATORY CREDIT++ *No sale to third parties*. File is not allowed. ©Images with Copyright.© Reserved All. The use of the images is subject to a payment. Unauthorized use of image is subject to a penalty of up to 3 times the value at the normal rate. NORTEPHOTO.COM | © Luis Gutierrez/ Norte Photo, Norte Photo