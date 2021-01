"Cero tolerancia a quien no traiga cubrebocas, ni respete sana distancia": Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- En Sonora se confirmaron 29 muertes por Covid-19 y 366 nuevos casos de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud en el reporte diario.

De esos 366 nuevos casos, 170 corresponden a la capital del Estado, se señala en el mensaje, Cajeme 84, San Luis Río Colorado 19, Cananea 16, Nogales 15, Puerto Peñasco y Empalme 11, Huatabampo 8, Navojoa 6, Benito Juárez 4, Quiriego, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Etchojoa, con 3 cada uno, Bácum y Rosario Tesopaco con dos cada uno, Santa Ana Caborca, Yécora, Agua Prieta, Bacoachi y Naco, con uno cada uno.

Del total de nuevos contagios 230 fueron en mujeres y 136 en hombres, se precisó en el mensaje nocturno.

Desde el inicio de la pandemia en Sonora se han confirmado 53 mil 695 casos.

Las 29 defunciones confirmadas se presentaron en los municipios de Hermosillo, 11; San Luis Río Colorado, 5; Nogales, 3; Empalme, 2; San Ignacio Río Muerto, Bácum, Puerto Peñasco, Etchojoa, Cajeme, Naco y Huatabampo con uno cada uno. Con estas defunciones suman ya 4 mil 269 en el Estado.

“Rechacemos a todas aquellas personas que no quieran cuidar la vida de los que los rodean y siguen sin usar el cubrebocas”, afirmó en su mensaje de esta noche el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

“Te invito a hacer un movimiento de rechazo total de cero tolerancia a todo aquel que tenga una persona enfrente y no traiga puesto el cubrebocas y todavía más aún, no respeta la sana distancia”, añadió, “rechazo total a los que no les interesa cuidar la vida de los demás”.