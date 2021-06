Casos Covid en Sonora: 233 nuevos contagios y 4 muertes

HERMOSILLO.-A donde quiera que las personas vayan en las próximas vacaciones, si se descuidan el Covid-19 los estará esperando, ya que el virus no se toma día de descanso, resaltó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse 233 nuevos casos y 4 defunciones más en el estado, el secretario de Salud en Sonora mencionó que aunque se esté llevando a cabo el proceso de vacunación, no hay que olvidar que el biológico protege a quienes lo reciben de padecer los síntomas graves, pero no de contagiarse.

“Seguramente ya estás planeando tus vacaciones de verano, lamento recordarte que el Covid-19 no se toma días de descanso, si te descuidas, a donde quiera que vayas y donde quiera que estés ahí estará el Coronavirus, a la espera de la oportunidad para contagiarte, aunque estemos en el proceso de vacunación, no debemos olvidar que la vacuna nos protege de la forma grave, pero aun así podemos contagiarnos”, indicó.

Clausen Iberri recordó que Sonora está en semáforo amarillo, por lo que no son tiempos para salir de vacaciones, sino de respetar los protocolos sanitarios para que los contagios no se vuelvan a disparar, para que la tercera ola no llegue con fuerza.

“Tú decides, nos cuidamos del Covid-19 o provocamos una feroz tercera ola de contagios, seamos responsables, cuidemos a nuestros seres queridos de este enemigo cruel y despiadado”, señaló.

Hoy se confirmaron 4 decesos más a causa de la pandemia en 2 mujeres y 2 hombres, residentes de: Cajeme 2; San Luis Río Colorado y Caborca 1 cada uno; para acumular 6 mil 455 defunciones.

Este día se sumaron 233 nuevos casos, en 119 mujeres y 114 hombres, residentes de: Hermosillo 106; Cajeme 46; Navojoa 28; Caborca 14; Nogales 8; Puerto Peñasco 6; San Luis Río Colorado 4; Benito Juárez y Granados 3 cada uno; Empalme, Agua Prieta, Ímuris, Cananea y Guaymas 2 cada uno; San Ignacio Río Muerto, Álamos, Huatabampo, Pitiquito y General Plutarco Elías Calles 1 cada uno. Con ello se acumulan 77 mil 080 casos en total desde el inicio de la pandemia.

Se confirmaron 10 casos pediátricos, en 6 niños y 4 niñas, acumulándose mil 484 casos en total, y no se confirmaron casos nuevos en mujeres embarazadas.

Al momento se han realizado 139 mil 822 pruebas, de las cuales 77 mil 080 han sido casos confirmados y 62 mil 742 casos descartados. Con un cuadro leve se tienen registradas a 7 mil 161 personas, de las cuales mil 599 se trata de casos activos y 5 mil 562 con seguimiento terminado.

De los 118 pacientes hospitalizados 16 se encuentran estables, 71 graves, y 31 críticos. A la fecha, se han recuperado 68 mil 908 personas en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 77,080 casos confirmados y 6,455 defunciones

Defunciones registradas 20 de junio de 2021: 4

Cajeme: 2

San Luis Río Colorado: 1

Caborca: 1

Mujeres: 2/ Hombres: 2

Institución Médica

Secretaría de Salud: 3

IMSS: 1

Casos confirmados 20 de junio de 2021: 233

Hermosillo: 106

Cajeme: 46

Navojoa: 28

Caborca: 14

Nogales: 8

Puerto Peñasco: 6

San Luis Río Colorado: 4

Benito Juárez: 3

Granados: 3

Empalme: 2

Agua Prieta: 2

Ímuris: 2

Cananea: 2

Guaymas: 2

San Ignacio Río Muerto: 1

Álamos: 1

Huatabampo: 1

Pitiquito: 1

Gral. Pluatarco Elías Calles: 1

Mujeres: 119/ Hombres: 114

Institución Médica

Secretaría de Salud: 123

IMSS: 77

Isssteson: 32

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 6,455

Hermosillo: 2,106

Cajeme: 1,116

San Luis Río Colorado: 522

Nogales: 514

Guaymas: 382

Navojoa: 295

Agua Prieta: 225

Caborca: 180

Huatabampo: 156

Empalme: 119

Cananea: 119

Etchojoa: 98

Magdalena: 77

Puerto Peñasco: 77

Nacozari de García: 54

Benito Juárez: 50

Santa Ana: 45

Bácum: 44

San Ignacio Río Muerto: 24

Ímuris: 22

Gral. Plutarco Elías Calles: 22

Álamos: 21

Pitiquito: 20

Fronteras: 17

Cumpas: 16

Naco: 11

Moctezuma: 10

Ures: 9

Rosario: 9

Sahuaripa: 8

Villa Hidalgo: 7

Baviácora: 7

Bacoachi: 7

Altar: 7

Benjamín Hill: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 5

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Banámichi: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Huépac: 2

Tepache: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Granados: 1

Oquitoa: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

Yécora: 1

Mujeres: 2,760/Hombres: 3,695

Institución Médica

IMSS: 4,061

Secretaría de Salud: 1,827

Isssteson: 419

Issste: 139

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 77,080

Hermosillo: 35,646 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 10,881 que representan el 14% del total.

Nogales: 4,782 que representan el 6% del total

Guaymas: 3,640 que representan el 5% del total

Navojoa: 3,502

Caborca: 3,442

San Luis Río Colorado: 3,264

Cananea: 1,934

Huatabampo: 1,511

Empalme: 1,372

Agua Prieta: 1,296

Etchojoa: 718

Magdalena: 634

Puerto Peñasco: 580

Santa Ana: 411

Nacozari de García: 347

Álamos: 294

Pitiquito: 294

Bácum: 289

Benito Juárez: 262

Gral. Plutarco Elías Calles: 221

San Ignacio Río Muerto: 191

Sahuaripa: 155

Baviácora: 133

Altar: 120

Ímuris: 117

Ures: 94

Moctezuma: 81

Cumpas: 76

Rosario: 68

Nácori Chico: 65

Yécora: 57

Bacoachi: 51

Benjamín Hill: 46

Fronteras: 45

Naco: 42

Aconchi: 33

Arizpe: 32

Granados: 32

Sáric: 28

Carbó: 26

Arivechi: 22

San Miguel de Horcasitas: 20

Villa Hidalgo: 16

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 14

San Pedro de la Cueva: 14

Cucurpe: 13

Rayón: 12

Huásabas: 12

Tepache: 11

Átil: 10

Bacerac: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Tubutama: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Divisaderos: 6

Oquitoa: 6

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Huépac: 5

Mazatán: 5

Bacanora: 5

Santa Cruz: 4

Opodepe: 4

La Colorada: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 41,473/Hombres: 35,607

Institución Médica

Secretaría de Salud: 52,598

IMSS: 16,885

Isssteson: 6,212

Issste: 1,146

Sedena: 224

Semar: 15

Casos estudiados: 139,822

Confirmados: 77,080

Descartados: 62,498

Cuadro leve: 7,161

Pacientes activos: 1,599

Pacientes en seguimiento terminado: 5,562

Curados: 63,346

Hospitalizados: 118

Estables: 16

Graves: 71

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 31