COVID-19 en Sonora: Se le pedirá a la gente que viene de EU que se regrese, Claudia Pavlovich

HERMOSILLO, Sonora.- La gobernadora de Sonora reveló que evitarán el cruce de personas desde Estados Unidos a México para evitar que sigan aumentando los contagios por coronavirus.

Claudia Pavlovich indicó que ya habló con el canciller de México, Marcelo Ebrard, para hbalr sobre el tema de los cierres de fronteras.

"Habrá filtros en las fronteras, para decirle a la gente que no pueden pasar al menos que vengan a algo esencial", dijo la mandataria.

Agregó:

"Ya estuvimos en la reunión de evaluación para establecer los filtros. No se va a tomar temperatura simplemente se le va a pedir a la gente que viene de Estados Unidos que se devuelvan".

Por último, inficó que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, "entiende muy bien y sabe que el cierre no se trata de conflictos, sino que queremos evitar la movilidad".

"El Covid-19 es un enemigo cruel y despiadado que está a la espera de que las personas se descuiden en su autocuidado para atacarlas por eso es necesario tomar todas las medidas posibles para combatirlo y una de ellas, en estos momentos, debe ser reducir los cruces fronterizos por actividades no esenciales desde Estados Unidos hacia Sonora", reiteró Enrique Clausen Iberri el día de ayer.

El secretario de Salud en el estado afirmó que este virus no se “rendirá” hasta que haya una vacuna, y mientras eso no ocurra, si la gente no se cuida, habrá más contagios y el número de muertos podría ir en aumento, porque se trata de un enemigo cruel y despiadado que no da tregua y no permite bajar la guardia.

“Es cruel y despiadado porque está haciendo que muchas familias vivan verdaderas pesadillas. Algunas, en este preciso momento, tienen a un ser querido hospitalizado, peleando por su vida, y sufriendo por la incertidumbre de no saber si lo va a lograr. Es cruel y despiadado porque muchos médicos que están en frente de batalla, al llegar a sus casas, con un gran desgaste físico y emocional, no pueden abrazar a sus familias por miedo a contagiarlos”, expresó.

Por eso, dijo, “es importante poner en marcha la medidas que sean necesarias para proteger la salud de las y los sonorenses y una de ellas en estos momentos debe ser reducir el cruce fronterizo de Estados Unidos hacia México para visitantes que no tengan actividades esenciales qué realizar en lo inmediato y que únicamente se permitan por motivos comerciales y laborales, tal como lo ha establecido el gobierno estadounidense para los cruces que van de México hacia Estados Unidos”, señaló.

El secretario de Salud reiteró que hará la petición al Consejo Estatal de Salud para que emita una solicitud formal dirigida al Consejo General de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, “para que evalúen la pertinencia de aplicar una restricción temporal a visitantes no esenciales procedentes de Estados Unidos”.

Ello, en la línea fronteriza que divide a Sonora de Arizona y Nuevo México, luego del repunte en casos en dichos estados.

Clausen Iberri agradeció a las mujeres y hombres del sector salud que siguen luchando en el primer frente de batalla contra el Covid-19, cuidando y protegiendo a miles de sonorenses.

Antes, América Castañeda Chávez, enfermera del Hospital General del Estado, quien acompañó en la transmisión al secretario de Salud, leyó el informe de actualización de casos de este martes e informó que se registraron 24 fallecimientos más y 175 nuevos casos por Covid-19 en Sonora.

Después de expresar sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida, comunicó que los 24 fallecimientos ocurrieron en 14 hombres y 10 mujeres de entre 23 y 92 años de edad, residentes de: Nogales, ocho; Hermosillo y Cajeme, cuatro cada uno; Guaymas, dos; Ímuris, Agua Prieta, Etchojoa, Caborca, Magdalena y Huatabampo, uno cada uno. Iniciaron síntomas entre el 13 de mayo y el 23 de junio y fallecieron entre el 07 y el 30 de junio; 11 fueron atendidos por la Secretaría de Salud, 10 en el IMSS, dos en ISSSTESON y uno en el ISSSTE.

Con estos 24 fallecimientos, suman 894 desde el inicio de la pandemia; además, con los 175 casos confirmados, se acumulan 8 mil 708 casos en Sonora.

Los 175 casos ocurrieron en: 101 mujeres y 74 hombres residentes de: Hermosillo 73; Nogales 49; Cajeme 22; San Luis Río Colorado 12; Puerto Peñasco y Agua Prieta, cuatro cada uno; Nacozari y Tepache, dos cada uno: Álamos, Nácori Chico, Fronteras, Bácum, Baviácora, Magdalena y Granados, uno cada uno.

Entre ellos dos casos pediátricos, en un niño de 1 año y una adolescente de 14 años, ambos residentes de Hermosillo, con los que suman 78 casos. También, se confirmó un caso en una mujer embarazada, residente de Hermosillo, con lo que se acumulan 76 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

De los 175 casos confirmados hoy, dijo, 63 ocurrieron en trabajadores de la salud: 31 de Hermosillo, 17 de Nogales, 11 de Cajeme, 3 de Puerto Peñasco y uno de Álamos.