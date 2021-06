Buscarán no aumentar precio de luz si se construye parque solar

CIUDAD DE MÉXICO GH.- En caso de que en Sonora se construya el parque de generación de energía solar se buscaría no aumentar el precio de la luz y mantener el subsidio que actualmente se tiene, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se buscaría que no aumente el precio de la Luz”, aseguró ante el proyecto que le presentó el gobernador electo Alfonso Durazo.

El Ejecutivo precisó que Sonora es la entidad con más posibilidades de generación de energía solar en todo el País y del mundo.

Lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias o que el beneficiosea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto, ese es el propósito; o sea, es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores”, anotó.

El Presidente informó que entre otros temas y proyectos que se trataron en la reunión está el Plan de Justicia Yaqui.

Hablamos de los proyectos para Sonora, en especial el concluir llevar a la práctica el plan de justicia a los pueblos yaquis, hablamos de eso”, dijo.

El mandatario agregó que se habló sobre el puerto de Guaymas, tema que ya se atiende a través de la Secretaría de Marina.