Buscará Gándara Camou que aspirantes a cargos no tengan antecedentes por violencia a mujer

NAVOJOA, SONORA.- Consciente de la importancia de las mujeres en la sociedad, Ernesto el “Borrego” Gándara dio a conocer que en Sonora será parte de la ley el que aspirantes a cargos públicos no tengan antecedentes penales por violencia hacia las féminas.

El candidato a la gubernatura de Sonora, celebró como primer acto de campaña acompañado de su esposa Pily Madrid, en un encuentro con mujeres en el municipio de Navojoa, a donde se dieron cita empresarias, representantes de la sociedad civil, deportistas, participantes de la vida cultural, madres de familia, jubiladas, jóvenes, docentes, entre otros sectores.

Hablar de fortalecimiento de lo mucho que ha sido el trabajo de las mujeres se puede decir fácilmente, pero hay que vivirlo, hay que integrarnos todos en ese gran tema de inclusión, pero no nada más de inclusión, también de respeto a la dignidad de las personas, de respeto a las mujeres, mi compromiso es con ellas”, expresó Gándara Camou.

Además, como parte de su primera acción de campaña y de la congruencia con los sonorenses, el representante de la Alianza “Va por Sonora”, presentó su Carta de No Violencia Hacia la Mujer, además de su Declaración Patrimonial, Declaración de Intereses, Declaración Fiscal, acompañado con un examen toxicológico, Carta de No Antecedentes Penales y No Daño Patrimonial al Gobierno.

Los documentos se pueden consultar en la página www.ernestogandara.mx Resaltó la importancia que el sector femenino tiene en el acontecer diario, en la estructura social, en los gobiernos, en la familia, en el hogar, por eso el gobierno que encabeza no será la excepción en cuanto al reconocimiento de la mujer se refiere.

“Nos da mucho gusto a Pily y a mi acompañarlos en esta primera reunión, del primer día, del primer momento prácticamente en un evento, en una reunión, en una plática, con mujeres de la sociedad civil de Navojoa, con muchas caras conocidas”, reconoció el “Borrego”.

Durante el encuentro, Gándara Camou dijo no ser ajeno a la compleja situación de vulnerabilidad que actualmente viven las mujeres, pero es justo un trabajo entre gobiernos y la sociedad civil como se garantizaría mejores condiciones de vida.