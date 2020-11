Buscan rescatar zona del río Mayo

NAVOJOA.- En busca de rescatar la zona del río Mayo, la cual se ha visto fuertemente impactada por la sequía que azota al estado de Sonora, el ayuntamiento de Navojoa invitó a la ciudadanía a unirse al programa “Salvemos nuestras raíces”.

María del Rosario Quintero Borbón, alcaldesa del municipio, explicó que se iniciaron acciones de mejora de esa área con riegos y aportación de nutrientes a la vegetación existente.

No hay agua, es un recurso no renovable, por lo que dependemos de un ciclo natural, que desgraciadamente está dejando una sequía en el Estado. Tenemos que unirnos y trabajar de la mano, vamos a hacer lo humanamente posible para rescatar los Álamos, no escatimaremos esfuerzos ni recursos, pero necesitamos de todos”, detalló.