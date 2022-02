Busca STJS acercar juicios orales a seis ciudades de Sonora

Las salas orales que se construyeron para poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Cumpas y Magdalena de Kino, serán reactivadas para que los habitantes de esas zonas y pueblos cercanos no tengan que viajar hasta cinco horas para celebrar sus juicios.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, informó que las salas orales para el desahogo de diligencias penales que se edificaron en dichas ciudades no están en operación pese a que cuentan con equipamiento.

En entrevista para EL IMPARCIAL señaló que hoy día, está buscando la manera de ponerlas en funcionamiento para que los habitantes de esas zonas no tengan que desplazarse a Agua Prieta en el caso de Cumpas y demás pueblos cercanos.

Estamos buscando la posibilidad de echarlas a andar para que se utilicen porque de otra manera son lugares muy alejados con poca población como el caso de Cumpas que podría dar atención a toda la Sierra Alta, así los pobladores de Bacerac, Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Divisaderos y Tepache no tendrían que viajar hasta Agua Prieta, por ejemplo de Divisaderos a Agua Prieta son de 4 a 5 horas”, externó.

Para poner en marcha dichas salas, dijo, se requiere presupuesto el cual sería destinado a la contratación de un juez y un secretario o escribiente que auxilie en la atención de los expedientes que reciban, sin embargo ante la necesidad que existe y dado a que tienen la infraestructura buscarán la forma de hacerlo.

¿Se terminaron de construir y equipar todas las salas orales del Nuevo Sistema de Justicia Penal?

Sí, pero existen algunos lugares como Magdalena y Cumpas donde los edificios ya cuentan con la tecnología e inclusive con computadoras y las salas especiales para el desahogo de las diligencias y no se están utilizando. Estamos buscando la posibilidad de echarlas a andar para que se utilicen porque de otra manera son lugares muy alejados con poca población como el caso de Cumpas que podría dar atención a toda la Sierra Alta, así los pobladores de Bacerac, Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Divisaderos y Tepache no tendrían que viajar hasta Agua Prieta, por ejemplo de Divisaderos a Agua Prieta son de 4 a 5 horas. Vamos a tratar de implementarla, porque todo ello implica gastos, implica tener que pagar a algún juez, secretario que los auxilien o escribientes o cosas de esas, pero los vamos a hacer, lo mismo en Magdalena, en las demás si están instaladas las plazas.

¿Se ha avanzado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal?

¿Siente que han disminuido los juicios con este nuevo sistema?

Donde ha bajado un poquito las estadísticas de los juicios penales, es donde se refiere a los juicios abreviados porque a veces ahí ante el mismo juez las personas imputados solicitan un juicio abreviado porque reconocen que cometieron el delito, pagan la reparación del daño y ahí mismo se les dicta sentencia de forma muy rápida, de tal suerte que los juicios pueden durar dos o tres meses. Por otro lado, tenemos esto que también ha sido muy criticado, la gente no sabe que a veces desde que están ante la Agencia del Ministerio Público y luego ante los jueces se pueden hacer convenios entre las partes, entre la víctima y el inculpado, de tal suerte que mediante la reparación del daño que se originó, la víctima otorga el perdón y puede salir en libertad. No es novedoso este aspecto, ya que desde el antiguo sistema de enjuiciamiento existían los delitos por querella donde funcionaban así.

Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal que se puso en marcha, ¿se logró acabar con el rezago de juicios que había en los diferentes juzgados?

Sí, los juzgados tradicionales ya los estamos cerrando, por ejemplo en Hermosillo está uno que tiene muy pocos casos, 18 ó 20 y gradualmente se va limitando el número de casos de tal suerte que estamos pensando en la posibilidad de enviar al juez y a todo su personal a un tribunal oral. Sí se ha sacado el rezago porque no ha habido otros delitos, ya no hay más consignaciones. Es lo mismo que pudiera suceder con la Junta de Conciliación de Arbitraje, tiene más de 100 mil rezagados, cuando termine no sé en cuántos años le lleve. Ahora tenemos unos tribunales tradicionales funcionando porque hay todavía dos, tres, cinco, 10 ó 20 asuntos que se están tramitando pero van a tener que cerrarse y acomodarse el nuevo personal al Nuevo Sistema.