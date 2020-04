Burlan filtro de acceso a Álamos

Una brecha clandestina ubicada a tres kilómetros del filtro de acceso al municipio de Álamos fue localizada por autoridades municipales; por ella ingresaban de manera escondida algunos automovilistas.

Autoridades municipales de Álamos informaron que pese a los filtros sanitarios instalados a la entrada de la ‘Ciudad de los Portales’, se recibieron reportes de la circulación de vehículos sin residencia en comunidades aledañas, por lo que elementos policiacos inspeccionaron la zona con apoyo de los pobladores.

En la brecha se encontraron señalamientos viales que personas desconocidas colocaron para facilitar la salida, a pesar de las recomendaciones de quedarse en casa ante la amenaza del Covid-19.

Es lamentable que la gente no entienda que para este problema de salud la única vacuna es el aislamiento social y el llamado de no salir de casa; (están) poniendo en riesgo no sólo su salud sino la de cientos de familias que viven en las comunidades rurales para quienes los servicios de salud están aún más alejados”, manifestó Víctor Balderrama Cárdenas.