Bienestar solicita a docentes de Sonora que no se vacunen contra Covid con dosis diferente a la de CanSino

HERMOSILLO, Sonora.-Autoridades de Bienestar solicitan a las docentes de Sonora que no busquen vacunarse contra el Covid-19 con una fórmula diferente a la CanSino, pues no está recomendado médicamente y podría haber reacciones adversas.

"Hemos detectado que algunos maestros que se aplicaron la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, han querido vacunarse de nuevo", expuso el delegado regional en Hermosillo, Florentino Valencia Samaniego.

Esto se ha presentado en las últimas dos etapas, pero los regresamos porque la recomendación médica que tenemos es que no se deben vacunar con dos farmacéuticas diferentes", agregó.

Combinar vacunas no va a dar mayor protección: Valencia Samaniego

"Esto sucede con todas las vacunas, si alguien ya se vacunó con Pfizer y tratan de vacunarse con AstraZeneca, el porciento de inmunidad va a ser el mismo, combinar vacunas no va a darle mayor protección, entonces no tiene caso que lo hagan", reiteró.

El funcionario explicó que se han detectado al menos 15 casos de docentes que intentan realizar este procedimiento, porque expresan no sentirse protegidos con la vacuna CanSino, o por temor a que no les permitan ingresar a Estados Unidos.

Señaló que esas no son razones suficientes para exponerse, sobre todo porque todas las vacunas que están disponibles en México son funcionales y efectivas contra la enfermedad, y no debe haber preocupación al respecto por parte de los inmunizados.

Invita a la vacunación

A los adultos de 40 a 49 años que se vacunaron con AstraZeneca del 28 de junio al 3 de julio del año en curso los invitó a acudir a completar su esquema, como lo marca el calendario de vacunación de la jornada que inicia el día de mañana.

Recordó que es muy importante que lleven su comprobante de vacunación de la primera dosis, con la fecha visible en que se les colocó la vacuna, pues solo serán inmunizados aquellas personas que cumplan con más de 54 días de su aplicación.

"Hacemos una invitación a todos los que se vacunaron con AstraZeneca entre el 28 de junio y el 3 de julio, a aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, respetando los horarios conforme a su edad e inicial del primer apellido", mencionó.

Reitera que vacuna solo será realmente efectiva si se completa esquema de vacunación

"Los que se vacunaron después de estas fechas les pedimos que por favor no acudan a los módulos de vacunación, porque no se van a poder vacunar, ya que no tienen todavía el rango mínimo que pide la farmacéutica para completar su esquema", agregó.

Valencia Samaniego enfatizó en que la vacuna solo será realmente efectiva si las personas completan su esquema de protección, sobre todo ahora que se presentan casos variantes del virus en el Estado.