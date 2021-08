Betancourt y Dorados golean a Cimarrones y les quitan el invicto

Jonathan Betancourt tuvo un partido sobresaliente ante su ex equipo, José Zúñiga marcó un doblete, y sus Dorados de Sinaloa golearon este miércoles 4-1 a Cimarrones de Sonora en la jornada 4 del torneo Apertura 2021 de la Liga Expansión MX.

Luego de dar un primer aviso al rematar a las manos de Gabino Espinoza al minuto 18, el ecuatoriano Betancourt encontró su oportunidad de oro al 24’ cuando Ulises Torres le cometió un penal a Zúñiga.

Fue entonces cuando el ex Cimarrón pidió el balón y marcó un gol de ‘Panenka’; festejándolo felizmente en cara de sus ex compañeros y dando a entrever una no muy buena relación con ellos.

Desde los once pasos, Jonathan Betancourt cobra la pena máxima y anota el tanto que abre el marcador en la Pecera.#GritaMéxicoA21#CreandoOportunidades #PorLaEducación pic.twitter.com/rGD9Cp9Vfj — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) August 19, 2021

Los sonorenses tuvieron su primera gran oportunidad al 38’ en los pies de Raí Villa, quien remató un centro por derecha, pero el balón terminó golpeando la base del segundo poste y alejándose de la línea de gol.

Visiblemente inspirado por enfrentar a Cimarrones, Betancourt consiguió un par de faltas que le costaron la tarjeta amarilla a Aldo Arellano y a José Peralta, aunque sería este último quien acabó marcando el descuento para los visitantes antes del medio tiempo.

La jugada llegó en un tiro libre por izquierda cobrado por Edson Torres, quien metió el balón al área y encontró la cabeza de Peralta entrando a primer poste, con lo cual las cosas se fueron 2-1 al entretiempo.

José Zúñiga desmoralizó a los sonorenses al minuto 62 cuando remató de zurda dentro del área y puso las cosas 3-1 en Culiacán; y Cimarrones recibió otro duro golpe luego de que su portero tuviera que salir del campo por una lesión.

Al 90+6 el mismo Zúñiga acabó por lapidar el encuentro marcando un gol a contragolpe, ante un debutante Carlos Galindo que nada pudo hacer para detener el remate del colombiano.

Los dirigidos por Gabriel Pereyra volverán a ver acción el martes 31 de agosto en casa de Venados FC, una vez que tendrán descanso obligatorio durante la jornada 5.