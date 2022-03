Avanza en Congreso de Sonora reforma sobre Ley de Seguridad

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso aprobó el dictamen que reforma la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora para que sea el Ejecutivo quien nombre al secretario de Seguridad Pública del Estado.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño asociada con el secretario de Gobierno, el pasado 7 de febrero, como parte de una serie de reformas que presentó al Poder Legislativo para la transformación institucional del Estado.

El 22 de febrero en la sesión de la Comisión de Seguridad, presidida por la diputada Paloma Terán Villalobos, se presentó y aprobó por unanimidad este dictamen.

En él se prevé que sea el Gobernador del Estado quien nombre al secretario o secretaria de Seguridad Pública; y el nombramiento respectivo será remitido al Congreso del Estado para su aprobación en un término improrrogable de 10 días hábiles, por la mayoría de los diputados presentes en la sesión respectiva.

El decreto indica que “en caso de que el Congreso del Estado no se pronuncie en el término señalado, se entenderá que el nombramiento fue aprobado. Si el Congreso rechaza el nombramiento de Secretario de Seguridad Pública, el Gobernador deberá nombrar uno de manera provisional que continuará en el cargo hasta que el Congreso apruebe el nombramiento definitivo”.

Actualmente es el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, conformado por nueve personas de distintos grupos representativos de la sociedad, quien se encarga de la elección del secretario de seguridad.

En el actual dictamen se justifica esta reforma bajo el argumento de que el comité “en realidad no ejercen una verdadera y completa representación de la sociedad sonorense, puesto que sólo representan a las organizaciones que los proponen al cargo, el cual elige directamente el Gobernador del Estado, como presidente del Consejo de Seguridad Pública”.

La designación del Secretario de Seguridad debe corresponder exclusivamente al Gobernador del Estado para garantizar la coordinación en las funciones, expresó Alfonso Durazo Montaño.

El Ejecutivo estatal mencionó que por este motivo presentó al Congreso la reforma a la forma de selección del titular de la Secretaría de Seguridad para que esté a cargo del Gobernador y los diputados y que el pasado 22 de febrero se aprobó en comisiones.

Debe corresponder exclusivamente al Gobernador del Estado la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos restringir al Gobernador o a la Gobernadora, si no le tenemos confianza al Gobernador para que designe a su secretario de seguridad, entonces no votemos por él”, dijo.