Gobernador Alfonso Durazo presenta reforma para la designación del Secretario de Seguridad

HERMOSILLO, Sonora.- La designación del Secretario de Seguridad debe corresponer exclusivamente al gobernador del estado para garantizar la coordinación en las funciones, expresó Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador mencionó que por este motivo presentó al Congreso la reforma a la forma de selección del titular de la Secretaría de Seguridad para que esté a cargo del Gobernador y los diputados y que el pasado 22 de febrero se aprobó en comisiones.

"Debe corresponder exclusivamente al gobernador del estado la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos restringir al gobernador oa la gobernadota, si no le tenemos confianza al gobernador para que designe a su secretario de seguridad, entonces no votemos por él", dijo.

Presentan iniciativa de reforma en el Congreso

Esta iniciativa fue presentada al Congreso el 7 de febrero como parte de una serie de reformas a varias leyes y que fue aprobada el 22 de febrero por unanimidad en la Comisión de Seguridad, pero a la fecha no se ha definido cuándo se votará en el pleno.

Este lunes se reunió con los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad donde se trató el tema de esta reforma, a la cual estuvieron de acuerdo y también se destacó que el comité continuará su participación sobre todo en la motivación de la participación ciudadana.

Regularización vehicular

El secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, explicó que el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera presentó varios cambios entre ellos la eliminación de la figura de agencia aduanal.

El trámite se realizará directamente en el Registro Público Vehicular (Repuve) y será un solo pago de dos mil 500 pesos.

Se podrá regularizar un solo vehículo por persona y el registro se podrá realizar a través de medios electrónicos o Repuve, el proceso se amplió hasta el 20 de septiembre.

Habrá siete módulos para este trámite en todo el estado y Repuve entregará un holograma para que los vehículos puedan transitar por territorio mexicano y realizar el trámite de placas.

Para loa vehículos que no cumplan con los requisitos para su importación, están a la espera de los lineamientos que emita la Secretaría de Seguridad Pública.

Se espera que esta semana quede habilitado el sitio para comenzar con el registro.

Regularizarán casinos

El gobernador anunció que se revisará el estatus fiscal de los 33 casinos que hay en el estado, pues durante el año pasado se recaudaron poco más de 230 millones de pesos, pero hay capacidad para recaudar hasta mil millones.