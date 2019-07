Automovilistas no ceden paso a ambulancias: Cruz Roja

NAVOJOA, Sonora.- Entre 5 y 30 minutos de tiempo pierden las unidades de Cruz Roja al acudir a los llamados porque los automovilistas no ceden el paso, indicó Javier Barreras Peralta.



El jefe de Socorros de la corporación en Navojoa enfatizó que ese retraso de tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para la persona a quien van a atender.



"Este tiempo muchas veces se puede duplicar cuando vamos a comunidades rurales que están a más de dos horas de distancia", abundó, "falta cultura del automovilista para ceder el paso".



Explicó que la sirena de la ambulancia produce tres sonidos y cada uno de ellos tiene un significado diferente.



El silbido largo indica que el vehículo va en marcha en avenidas largas, dijo, y el ruido corto se usa en cruceros o intersecciones para avisar a los peatones que la ambulancia va a pasar.



Agregó que el tercer sonido, el cual es parecido a la torreta de las patrullas, lo usan cuando un automovilista no deja pasar a la ambulancia.



"Es importante que las personas sepan distinguir estos sonidos aunque nos hemos dado cuenta que los conductores no se percatan porque van distraídos con el celular", lamentó.