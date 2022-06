Aumenta solicitud de pruebas Covid

CIUDAD OBREGÓN.- De dos semanas a la fecha la realización de pruebas contra Covid en un laboratorio particular con sucursales en Cajeme y Hermosillo se ha incrementado en un 30%, informó el químico Alfonso Ramos Salazar.

El director del laboratorio, manifestó que previo a hace quince días las solicitudes para este tipo de servicio eran casi nulas.

Mencionó que de las pruebas de antígeno que realizan un 40% resultan positivas, y de las PCR hasta un 80%, lo que quiere decir que de cada diez personas que acuden a realizarse el estudio entre 4 a 8 resulta con el virus.

Hasta hace unas semanas era mínimo el número de pruebas que realizábamos por día, y ahorita estamos haciendo al menos 30, no sabemos si se trata de personas con vacuna o no, pero por lo general no son casos graves que requieran hospitalización”, indicó.