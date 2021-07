Asume Emiliano Valencia reto de llegar a Naranjeros

Como parte del reglamento de la Liga Mexicana del Pacifíco, los Naranjeros de Hermosillo realizaron este año tres primeras firmas con la intención de proteger a jóvenes prospectos de la localidad y llevarlos poco a poco al profesionalismo; uno de ellos fue el infielder Emiliano Valencia.

Valencia Bernal nació en Hermosillo el 16 de junio de 2003 e inició a practicar el beisbol cuando tenía 3 años en la Liga Kino, siempre con el objetivo de algún día formar parte de Naranjeros.

“Traer el jersey puesto de mi ciudad es algo que siento muy bonito, todos los niños de Hermosillo sueñan esto y es algo muy lindo, estoy muy entusiasmado por salir al campo y entrenar y dejar todo.

“Me siento emocionado de ser parte de Naranjeros, es algo con que soñé desde chiquito, desde que empecé a jugar a los 3 años en la Liga Kino”, indicó el jugador de cuadro.

Emiliano cuenta con experiencia en torneos nacionales y desde el año pasado forma parte de la Academia R&R Sports Complex, participando con ellos en circuitos locales, como la Liga Interbarrial Norte de Hermosillo.

“Fui a muchos torneos Nacionales, el año pasado me incorporé a R&R Sports, donde he trabajado día a día y he aprendido muchas cosas de fildeo y bateo, y agradezco mucho a los entrenadores”.

Valencia se describe como un jugador de mucha entrega, destacando por su velocidad. “Soy un jugador de cuadro rápido que juega con intensidad, soy agresivo al bateo” comentó.

Sobre los jugadores que marcaron su infancia y que se convirtieron en sus ejemplos en Naranjeros indicó: “Veía mucho al ‘Borrego’ Sandoval y al ‘Chispa’ Gastélum, ellos me inspiraron siempre”.