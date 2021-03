Aspirantes de Morena firmarán compromiso

SONORA.- Alrededor de 120 aspirantes se han registrado para competir un puesto de elección popular por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los diversos municipios y que, en caso de resultar ganadores, se firmó una carta compromiso para refrendar su obligación con el pueblo.

Alma Limón Moreno, precandidata a diputada por el distrito 10, señaló que Morena cuenta con un estatuto que aún cuando es perceptible depende de una metodología para realizar cada uno de los procesos electivos internos de Morena.

“Si bien existen imponderables como es la pandemia por Covid-19 que ha provocado una situación de incertidumbre e indefiniciones del proceso electoral interno en Sonora y en el País.

Militantes y simpatizantes hemos acordado en esta coyuntura es posible con una buena organización y una buena dosis de voluntad política para crear las condiciones que garanticen un proceso plenamente democrático”, añadió.

Limón Moreno recordó que en junio 2020 se reunieron para analizar, proponer y debatir alternativas para avanzar a través de la organización hacia una definición de candidaturas competitivas.

“Surgió así el movimiento Morena Sonora rumbo al 2021, que ha integrado a compañeros y compañeras de todo el Estado.

En septiembre 2020 emitimos un pronunciamiento en el que manifestamos la necesidad de que en este proceso electoral 2021 se transitara por un piso parejo para las y los aspirantes”, dijo.

Morenistas levantan su brazo en señal de victoria.

FOTO: TEODORO BORBÓN

LA DEMOCRACIA

Desde entonces, la base Morena Organizada ha promovido la democracia participativa para definir criterios a través de consensos para garantizar la democracia plena en el próximo proceso electoral, en donde no se permita imposiciones y que impulse como principio la paridad de género.

Actualmente son aproximadamente precandidatos que competirán por algún cargo de elección popular en Hermosillo, mientras que también se han prerregistrado habitantes de los municipios de Agua Prieta, Nogales, Sahuaripa, Cananea, Cajeme, Vícam, San Javier, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Navojoa.

“Cada una de ellas y ellos que se han registrado en la plataforma que habilitó la Comisión Nacional de Elecciones firmaremos una carta compromiso en donde asumimos como Proyecto de Nación el emanado de Morena, como marco de referencia en caso de que resulten electos a un cargo de elección popular”, enfatizó Limón Moreno.

Asimismo, apuntó que cada uno de ellos firmarán una carta compromiso, en la que asumen como Proyecto de Nación, el emanado de Morena, como marco de referencia para orientar la gestión, en caso de que resulten electos a cargos de elección popular.

Asumen al pueblo como mandante y se comprometen a servir con ética y honorabilidad incuestionables, en el cargo que les fuere conferido por la voluntad ciudadana”, expresó.

En la carta compromiso se refrendó la responsabilidad de observar con puntualidad la declaración de principios, el programa y estatuto de Morena tanto se refiera en el partido o en la participación política en el servicio público.

Observar de forma estricta los principios básicos del partido, tales como: No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. De igual manera en caso de resultar electo será necesario a ser consecuente con la ética partidaria de Morena, como partido de ideología progresista e impulsar la Cuarta Transformación en Sonora con base al Proyecto de Nación.

Al igual que escuchar a los sonorenses, quienes serán los “mandantes” sin distinción y poner el ejercicio honesto a disposición del pueblo.

Durante la rueda de prensa alrededor de 60 aspirantes a un cargo público se presentaron para refrendar su apoyo a los sonorenses.