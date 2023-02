Aprueban en comisiones nueva Ley Unison

Con el voto en contra de los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano, las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron ayer el nuevo marco jurídico por el que se regirá la Universidad de Sonora; la iniciativa está lista para discutirse en el Pleno.

Los sufragios en contra fueron de los legisladores Alejandra López Noriega, Rosa Elena Trujillo y Ernesto de Lucas, la primera del blanquiazul, y los otros dos de MC, quienes consideraron que prácticamente se trataba de una nueva ley y se necesitaba ponerla a discusión por 10 días más.

“El dictamen que nos circularon hace 10 días es totalmente diferente a lo que hoy nos van a presentar con las modificaciones que hoy (ayer) se están dando; el artículo 89 de la Ley Orgánica dice que todas las leyes nuevas tienen que tener por lo menos 10 días de socialización y 10 días con el dictamen que se va a aprobar”, señaló López Noriega, quien habló de la modificación de 71 de los 90 artículos, y de la eliminación de 15 más.

El dictamen se había votado en lo general horas antes, pero a petición de los tres legisladores se repitió el procedimiento; la propuesta fue aprobada en lo general y en lo particular con los votos de la alianza Juntos Haremos Historia.

“El documento que se circuló no es una nueva ley, el documento que se circuló son las modificaciones en lo particular y no una ley como tal, las propuestas modificadas son las que se atendieron y que nosotros recogimos en los parlamentos, al eliminar el capítulo del Consejo de Gobierno ahí eran como 15 artículos que se eliminaron y se tuvieron que mover”, aseguró Beatriz Cota Ponce, de Nueva Alianza.

Momentos en los que diputados locales votan la propuesta de una nueva ley para la Universidad de Sonora.

ESPERA EL PLENO NUEVA LEY UNISON

El dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora que pasará al Pleno en días próximos, fue aprobado ayer con tres modificaciones en las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación.

En la sesión que celebraron por la mañana, la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ propuso cambios con el objetivo de permitirle a la Universidad iniciar una nueva era en su interior que garantice el derecho a los universitarios de ejercer su autonomía.

Mencionaron que se propone la supresión del Consejo de Gobierno, redistribuyendo sus facultades al Colegio Universitario, al órgano interno de control y a los consejos regionales de vinculación, así como la simplificación de la estructura administrativa de la universidad.

También se planteó cambiar el artículo transitorio tercero para garantizar la autonomía de la Unison, y que sea una instancia universitaria la responsable de emitir la convocatoria para realizar el proceso de elección de forma democrática a los representantes del personal académico, alumnado, y personal manual y administrativo en los órganos colegiados de la institución.

Los grupos parlamentarios del PAN y MC consideraron que debió ampliarse el parlamento abierto a la sociedad en general y cámaras empresariales, aumentado la realización de más foros y hacer un análisis más profundo y solicitaron ampliar la discusión, dándose alrededor de 40 minutos más por la tarde para terminar el tema.

“Hace falta más socialización, hace falta más diálogo, hace falta más análisis, yo creo que es importante porque tenemos pocas horas porque después de la Comisión de la mañana nos fuimos a la sesión y del término de la sesión a ahorita era imposible hacer un análisis preciso y conciso de todas las modificaciones que se están haciendo...”, destacó Alejandra López Noriega, diputada del PAN.