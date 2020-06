Apolonio no para de trabajar

NAVOJOA, Sonora.- “Si me va a tocar, me va a tocar, yo sigo trabajando”, bajo ese argumento Enrique Apolonio, de 60 años de edad, ofrece el servicio de recolección de basura en su triciclo a cambio de una propina.

“Yo no pongo precio, lo que salga del corazón de la gente es lo que me dan”, expresó, “sí me da miedo el coronavirus, pero si me va a tocar, me va a tocar”.



El adulto mayor dijo que vive en las calles, pues antes radicaba en Ciudad Obregón, pero en diciembre del año pasado falleció su esposa, quien era su única familia y decidió probar suerte en Navojoa y empezar una nueva vida.

Extraño a mi esposa, era muy feliz con ella y a veces me siento solo, pero ni modo hay que seguir adelante”, expresó el trabajador.

Si quiere contratar los servicios de don Enrique Apolonio puede marcar al 6421368532.