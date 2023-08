Anuncia edición 2023 de la Mexican Baseball Fiesta en Arizona

Con la participación de Naranjeros de Hermosillo y tres equipos más de la Liga Mexicana del Pacífico, este jueves fue anunciada la décimo primera edición de la Mexican Baseball Fiesta en el área del Valle del Sol, en Arizona.

Además del conjunto hermosillense, Águilas de Mexicali, Yaquis de Obregón y —por primera ocasión— Algodoneros de Guasave tomarán parte en esta serie de encuentros que servirán como antesala para el inicio de la temporada 2023-24 de la LMP.

En la conferencia de prensa también estuvieron representantes de los Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago, quienes serán los anfitriones de este evento en los estadios American Family Fields de Phoenix y en el Sloan Park de Mesa.

El primer juego se llevará a cabo el 28 de septiembre en el American Family Fields de Phoenix, y posteriormente, del 29 al 1 de octubre, se realizarán los encuentros en el Sloan Park de Mesa, donde también el día 30 de septiembre se llevará a cabo el Home Run Derby.

 

La Mexican Baseball Fiesta contará con música, comida y todo el ambiente de un juego del beisbol mexicano, además de la presencia del famoso grupo musical La Brissa.

La venta de boletos iniciará el 28 de agosto en línea, en la página oficial de la Mexican Baseball Fiesta www.mexicanbaseballfiesta.com.

ROL DE JUEGOS

American Family Fields of Phoenix

Jueves 28 de septiembre, 7:00 pm

Hermosillo vs. Obregón

Sloan Park de Mesa

Viernes 29 de septiembre, 7:00 pm

Hermosillo vs. Guasave

Sábado 30 de septiembre, 4:00 pm

Hermosillo vs. Obregón

Guasave vs. Mexicali

HR Derby



Domingo 1 de octubre, 4:00 pm

Hermosillo vs. Mexicali

La Brissa al finalizar el juego.