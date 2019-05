Angelina Galindo pone su sazón al wakabaki

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de 30 años Angelina Galindo, de la etnia Yaqui, ha alimentado a los danzantes yaquis, a quienes también acompaña desde que iniciaron las Fiestas del Pitic.



Una de las cosas que más le gustan a Angelina Galindo, de 66 años de edad, es servir a la gente y a su tradición, a su etnia, que con orgullo acompaña cada año tanto en las fiestas como en la Cuaresma.



Su sazón es muy esperado, pues elwakabaki lo buscan con ansias los danzantes, no sólo yaquis, sino los seris, quienes en las Fiestas del Pitic hacen largas filas para probarlo, así como la carne con chile, el pozole, chicharrón, mole y el caldo de diversos granos. Y es que según expresó, parte de su secreto es que todo lo prepara "a la leña".



"Tengo muchos años haciendo esto, desde que comenzaron las Fiestas del Pitic yo le hago la comida a los yaquis y aparte vendemos, pero desde siempre he contribuido con mi etnia porque estoy muy orgullosa de mis raíces.



"Me siento muy satisfecha haciendo lo que hago porque aparte uno se divierte y convive con la gente y otras culturas, muy a gusto de servir a la gente y al pueblo", manifestó.



"A las nueve de la mañana ya estoy de pie y empiezo a preparar la comida porque hay mucha gente que viene en la mañana aunque la mayoría está en la tarde y es cuando se nos llena y a veces se acaban los caldos.



"Creo que el sazón es lo que más les llama la atención", comentó, "y yo la verdad que hago esta comida con mucho cariño porque es para los yaquis pero también para el pueblo; ellos cada año me esperan par comer de lo que hago".