Andy Otero feliz de ‘hacer’ el equipo

Contento por quedarse en el equipo, pero también consciente de que lo principal es ayudar al equipo a ganar es como está el lanzador Andy Otero, quien iniciará la campaña con Naranjeros de Hermosillo.

A pesar de llegar como invitado, el panameño llenó el ojo del cuerpo de coaches y tras varias salidas buenas en Estados Unidos se ganó un puesto en el grupo de extranjeros.

"La verdad estoy muy contento, gracias a Dios me fue muy bien, y hay que seguir adelante y con el pie derecho en la pretemporada y ayudar al equipo a ganar", explicó.

Aceptó también que hasta el momento no le han dicho la posición que ocupará en el staff de abridores, pero indicó que está listo para cumplir el rol que le asignen y tratará de hacerlo de la mejor manera.

"No me han comentado nada, pero a lo que el manager decida yo voy a estar listo y disponible para ayudar al equipo. Gracias a Dios me fue bien y al equipo le gustó y estoy disponible para lo que quieran", explicó.

Una de las situaciones que han hecho sentir mejor a Otero es el recibimiento que ha tenido por parte de sus compañeros con quienes lleva muy buena relación desde que llegó a la organización.