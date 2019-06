Amenaza contaminación a las costas de Sonora

La zona costera de Sonora está bajo amenaza por contaminantes. Desechos residuales, de la industria, químicos producto de la agricultura y camaronicultura y la basura generada por plásticos, se advierten como sus principales peligros.



Aunque los investigadores señalan que no se puede afirmar que toda la zona costera del Estado está contaminada, hay zonas puntuales donde, según análisis científicos, existen indicios de afectaciones por actividades productivas y basura.



Los expertos coinciden en que, en general, los ecosistemas que se encuentran a lo largo de la costa del Golfo de California en lo que respecta a Sonora, tienen buena salud, pero existen franjas en las cuales se requiere de especial atención.



A la contaminación que las actividades económicas han depositado en el mar, expresaron, se agregan los plásticos, basura que no sólo en Sonora, sino en todo el mundo, atrae la preocupación de científicos y ambientalistas.



Antonio Cruz Varela, oceanólogo del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus), explicó que la contaminación se da por fuentes puntuales de descargas, como las aguas calientes de una termoeléctrica, hasta desechos industriales.



Además están las descargas de aguas residuales de los habitantes de las ciudades y zonas rurales, las descargas de drenes agrícolas que traen fertilizantes y pesticidas, así como el mal manejo de los plásticos.



Pero hasta ahora, destacó el experto, no hay ningún estudio que cuantifique los impactos de cada una de estas fuentes de contaminantes en las especies o en el ecosistema marítimo.

"Para poder decir que hay contaminación tendríamos que tener valores que nos digan que estamos alterando muy fuertemente la composición que tiene el agua aledaña a donde estoy descargando", sostuvo.



El biotecnólogo Alejandro López Cortés, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), entrevistado en noviembre de 2017 en La Paz, Baja California Sur, opinó que el nitrógeno y el fósforo de fertilizantes e insecticidas agrícolas, ya ha afectado al ecosistema marino en la zona.



"Ya se alteró, eso ya lo sabemos, por eso el impacto que tuvo en 2012-2013 en la industria de producción de camarón. Una de las razones por las que fracasó la industria fue por eso, el derrame de desechos tóxicos de la industria agrícola y de toda la industria que existe en esa zona de Sonora y Sinaloa", expresó.



Alfredo Arreola Lizárraga, investigador titular del Cibnor en Guaymas, dijo que las playas del Estado gozan de un escenario paisajístico que atrae principalmente a familias, pero carecen de infraestructura sanitaria y en base a esto se analiza el impacto que puede causar en el mar.



Para comprobar las afectaciones, continuó, como parte de una investigación realizada en 2018, se tomaron muestras de agua de mar de las playas en Guaymas, San Carlos y Empalme, para medir la cantidad microorganismos derivados de heces fecales.



El resultado arrojó la presencia de 2 mil 400 enterococos por cada 100 mililitros en cuatro balnearios después la Semana Santa de ese año, cuando los destinos turísticos fueron visitados por más de 150 mil paseantes.



La legislación federal establece que para que una playa sea declarada como apta no se deben rebasar los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, porque de ser así aumenta el riesgo para los bañistas de contraer una infección gastrointestinal o respiratoria febril aguda.



"Siempre que se toman muestras de las playas son antes de empezar la Semana Santa, por eso siempre salen limpias, pero durante y después de terminar este periodo no hay muestreos, y es algo que debe ocuparnos porque es un asunto de salud pública", argumentó.



LOS DAÑINOS PLÁSTICOS



Si es que existe un problema que pueda considerarse una seria amenaza para el mar de Sonora, es el plástico, consideró el investigador Antonio Cruz Varela, del Dictus en la Universidad de Sonora.



Explicó que estos desechos, cuando comienzan a degradarse, generan partículas muy finas que pueden ir a dar a los organismos, incluyendo a los humanos, a partir de la respiración y la ingesta de especies que a su vez consumieron los microplásticos.



"Los demás elementos que tenemos en el Estado, no quiere decir que no sean de tomarse en cuenta, sino que pueden tener algunas mitigaciones más claras que las que podemos tener con los plásticos", puntualizó.



Sobre el cambio climático que afecta a las costas de todo el mundo, en las sonorenses también hay evidencias de afectaciones en algunas zonas aunque faltan estudios para cuantificar los impactos, dijo.



"Hemos visto en ciertos lugares muy particulares donde sí tenemos tendencias", citó, "no voy a decir muchas, pero tendencias marcadas hacia una pérdida de sedimentos que conforma la línea de la costa".